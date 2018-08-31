قرار مهم من «التموين» بشأن الأوكازيون الصيفي

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أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية ، برئاسة الدكتور علي المصيلحي ، اليوم الجمعة ، الموافق 31 سبتمبر من العام الحالي 2018 ، قرارها بمد فترة الأوكازيون الصيفي لمدة أسبوعين جديدين.

وفي بيان صحفي صادر عن وزارة التموين والتجارة الداخلية ، اليوم الجمعة ، قال الدكتور علي المصيلحي ، إن الأوكازيون كان من المقرر انتهاؤه ، في يوم 6 سبتمبر من العام الحالي 2018 ، لكن الوزارة قررت مد فترة الأوكازيون ، حتى يوم 21 سبتمبر من العام الحالي 2018 ، بهدف التخفيف من معاناة المواطنين ، وعرض السلع والمنتجات المختلفة بأسعار مخفضة.

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وأضاف وزير التموين والتجارة الداخلية ، في البيان الصادر عن الوزارة ، أن عدد المحلات التي شاركت في الأوكازيون ، منذ بدايته في 6 أغسطس من العام الحالي 2018 وحتى الآن ، بلغ نحو 3 آلاف محل مُشارك.

وزاد الدكتور علي المصيلحي ، أن المشاركة في الأوكازيون ، ليست إلزامية على التجار ، وأن كل تاجر يرغب في المشاركة بالأوكازيون ، عليه الحصول مسبقا ، على موافقة مديريات التموين والتجارة الداخلية ، الواقع في دائرتها محلاتهم التجارية ، على أن تلتزم الجهات المشاركة في الأوكازيون ، بالإعلان عن ثمن السلع المعروضة للبيع ، موضحا بها السعر قبل وبعد التخفيض خلال فترة الاوكازيون.

وأكد وزير التموين والتجارة الداخلية ، أن هناك رقابة صارمة من الوزارة ، بهدف التأكد من جودة المنتجات المعروضة في الأوكازيون ، ومواجهة العروض الوهمية ، وتحرير محاضر ضد المنافذ المروجة له.