«الأوقاف» تخصص 40 مليون جنيه لنشر الدعوة في الخارج

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أعلنت وزارة الأوقاف ، برئاسة الدكتور محمد مختار جمعة ، اليوم الجمعة ، الموافق 1 سبتمبر من العام الحالي 2018 ، أنها خصصت 40 مليون جنيه ، بهدف نشر الدعوة في الخارج ، إضافة إلى تطوير المركز الثقافي المصري في دولة تنزانيا.

وعلى هامش زيارته لمحافظة القليوبية ، اليوم الجمعة ، بالتزامن مع احتفالات محافظة القليوبية بعيدها القومي ، أكد الدكتور محمد مختار جمعة ، أن وزارة الأوقاف ، تنظم زيارات لمجموعة من الأئمة لدول العالم ، بهدف نشر الدعوة واكتساب الخبرات.

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وأكد وزير الأوقاف ، أن الوزارة سوف تتحمل المصروفات الدراسية لـ2000 طالب جامعي ، من أبناء الأيتام المتفوقين في الدارسة ، من المدارس الحكومية ، لافتا إلى أن الأولية ، سوف تكون للأسر الأولى بالرعاية.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي ، عقده علاء عبد الحليم محافظ القليوبية ، بحضور الدكتور محمد مختار جمعة ، وزير الأوقاف ، والدكتور عواد أحمد ، سكرتير عام محافظة القليوبية ، والشيخ صفوت أبو السعود ، وكيل وزارة الأوقاف ، وعدد من قيادات الدعوى ، والأجهزة التنفيذية في محافظة القليوبية.