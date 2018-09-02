الداخلية تطلق مرحلة جديدة من مبادرة كلنا واحد للمستلزمات المدرسية

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قامت وزارة الداخلية المصرية باتخاذ كافة الإجراءات من أجل العمل على إطلاق مرحلة جديدة من مبادرة “كلنا واحد” من أجل طرح المستلزمات والأدوات المدرسية، وهذا اعتباراً من يوم السبت الموافق الأول من شهر سبتمبر القادم لعام 2018 ولمدة شهر كامل بالتعاون مع مختلف قطاعات الوزارة، ومديريات الأمن في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية.

وتأتي تلك الخطوات في إطار التوجيهات الصادرة عن رئيس الدولة عبدالفتاح السيسي من أجل رفع العبء عن كاهل المواطنين في ضوء استراتيجية وزارة الداخلية الهادفة إلى تفعيل المبادرات الإنسانية والاجتماعية انطلاقاً وحرصاً من وزارة الداخلية على الدور المجتمعي لها الذي يهدف إلى بناء جسور الثقة والتعاون مع الجماهير بمناسبة اقتراب العام الدراسي 2018/ 2019.

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وفي هذا السياق قد قامت مديرية أمن المنيا، ومديرية أمن الفيوم، ومديرية أمن بني سويف، ومديرية أمن البحر الأحمر، بإقامة معارض، وطرح منافذ ثابتة في نطاق كل مديرية، والعمل على توجيه سيارات متحركة إلى جميع المناطق الأكثر احتياجاً من أجل تلبية جميع احتياجات المواطنين من مستلزمات المدارس بأسعار منخفضة.

وقد عقد مديرو الأمن اجتماعات عديدة خلال الفترة السابقة مع مديري الغرف التجارية والصناعية في جميع المحافظات، إلى جانب عقد اجتماعات مع وكلاء وزارة التموين والتجارة الداخلية، ومنتجي ومصنعي الزي المدرسي داخل الدولة المصرية، وأصحاب المكتبات الكبرى من أجل اطلاعهم على فعاليات مبادرة وزارة الداخلية وحثهم على المشاركة فيها من أجل توفير مستلزمات المدارس بأسعار منخفضة عن السوق.

وتواصل مديريات الأمن في مختلف أنحاء جمهورية مصر العربية مواصلة جهودها من أجل تفعيل مبادرة “كلنا واحد” لضمان وصول المستلزمات المدرسية إلى جميع المواطنين المصريين بأسعار مخفضة لتخفيف الأعباء عن كاهلهم.

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