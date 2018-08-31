اتحاد أمهات مصر: نطالب وزارة التعليم بتحديد سعر «اليونيفورم» بالمدارس

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ذكرت عبير أحمد، مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، إن أولياء الأمور بالمدارس الخاصة يلاقون معاناة شديدة من حيث ارتفاع أسعار الزي المدرسي «اليونيفورم»،ولهذا فنحن نطالب وزارة التربية والتعليم، بتخصيص زي وبأسعار محددة ويكون تحت إشرافها.

وأكملت «عبير»، حديثها في تصريحًا صحفيًا قائلة:” إن أسعار «اليونيفورم» باهظة الثمن وأغلب الخامات سيئة، وبعض أولياء الأمور يضطرون لإستخدام نفس الزي لأكثر من عام، وذلك لعدم شراء زي جديد، بحسب أولياء الأمور”.

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وأضافت مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، أن الاتحاد يتلقى شكاوي كثيرة من أولياء الأمور عن إجبار مدارس شراء الزي من داخل مراكز بيع تابعه لها وبأسعار باهظة، مشترطين شراء الزي وعلية لوجو المدرسة، وبالتالي لا يستطيع ولي الأمر شراء الزي من أماكن لا يتبع المدرسة وبأسعار أقل.

وطلبت عبير من المسئولين، بوزارة التربية والتعليم فرض رقابة علي الزي المدرسي خاصة في المدارس الخاصة، وذلك لأنه يعتبر باب خلفي للتربح من أولياء الأمور واستغلالهم، وعلي الوزارة أن تجد حل سريع وفوري لهذه الأزمة لرفع المعاناة عن أولياء الأمور.

كذك أظهر أولياء الأمور علي صفحة اتحاد أمهات مصر بموقع التواصل الاجتماعي «الفيس بوك»، تفاعلاًحيث قالت إحدى أولياء الأمور: «اليونيفورم السنة دى غالى، بس العمل ايه، بيقوله ما كل حاجة غالية».

وأضافت أخرى قائلة: «أسعار اليونيفورم غالية جدا وقماشته مش حلوة خالص، والمفروض أجيب طقمين لكل طفل غير لبس سبورت للرياضة وبالشوذ كمان».

وعلقت أخرى: «أنا لسه جيبه لإبنى تجريبى كى جى وان ٢ تيشرت بس واحد كم والتانى نصف كم ٢٨٠ ج ليه الاستغلال ده؟، أنا معرفش وياريت خامتهم قطن ولا حتى تكون مريحه، دى خامه سيئه جدا».