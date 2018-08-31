غدًا.. التضامن تبدأ صرف معاشات شهر سبتمبر عبر الصراف الآلي

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تبدأ وزارة التضامن الاجتماعي، غدَا السبت، الموافق الأول من شهر سبتمبر2018، صرف معاشات شهر سبتمبر عبر الصراف الآلي، حيث أصدرت غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعى، توجيهاتها لرؤساء صندوقى التأمين الاجتماعي بقطاعيه الحكومى والعام والخاص، باتخاذ كل الاستعدادات اللازمة لبدء صرف معاشات شهر سبتمبر، اعتباراً من السبت الموافق الأول من شهر سبتمبر لعدد 7.6مليون، قائم بالصرف بقيمة إجمالية 12.7 مليار جنيه، وتيسير عمليات الصرف مع ضمان انتظام الصرف من المنافذ المختلفة.

وأوضحت وزيرة التضامن، أن أصحاب المعاشات الذين يصرفون من منافذ صندوقىّ التأمين الاجتماعي، وعددهم 2.6 مليون قائم بالصرف بقيمة إجمالية 3.3 مليار جنيه متاح لهم الصرف من ماكينات الصرف الآلية A.T.M بداية من يوم السبت الموافق 1 سبتمبر، ومن خلال منافذ مكاتب التأمينات اعتباراً من يوم الأحد 2 سبتمبر.

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وأضافت “والي” أن المعاشات المحول صرفها على بنك ناصر الاجتماعي، ومكاتب البريد وعددها 3.5 مليون قائم بالصرف بقيمة إجمالية 5.7 مليار جنيه تستحق الصرف، اعتباراً من يوم الأربعاء الموافق 5 سبتمبر.

ومن المقرر أن يتم صرف المعاشات المحولة على البنوك وعددها 1.5 مليون قائم بالصرف بقيمة إجمالية قدرها 3.7 مليار جنيه اعتباراً من يوم 10 سبتمبر.

وأكدت أنه تم اتخاذ كل الاستعدادات اللازمة لتيسير عمليات صرف المعاشات ولضمان انتظام الصرف من كل المنافذ والعمل على تذليل أي عقبات قد تواجه أصحاب المعاشات.