بالصور تعرف على شكل مبنى البرلمان بالعاصمة الإدارية الجديدة

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تحاول شركة المقاولون العرب، المسئولة عن بناء وتنفيذ مبنى البرلمان بالعاصمة الإدارية الجديدة، أن تسابق الزمن كي تنتهي من إنجاز المبنى الجديد للبرلمان، حيث بلغ متوسط نسبة تنفيذ الخرسانات والمبانى 68% وذلك فى المبنى الرئيسى ومبانى الخدمات الذى يتضمنها مشروع مبنى برلمان العاصمة الإدارية.

وكشف المهندس محسن صلاح، رئيس شركة المقاولون العرب،عن نسب تنفيذ مبنى البرلمان، مؤكدا أن هناك أكثر من 2000 عامل وفنى ومهندس يسابقون الزمن للانتهاء من المشروع فى الوقت المحدد.

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وأوضح رئيس شركة المقاولون العرب، أن مبنى البرلمان يقام على مساحة 33 فدانا بما يوزاى 138 ألف متر مكعب، ويمثل 3 أضعاف مساحة مبنى مجلس النواب الحالى، ويعمل داخل مبنى البرلمان نحو 2200 عامل ومهندس وفنى، من مختلف محافظات مصر.

وفي سياق متصل، أعلن وزير المالية ، الدكتور محمد معيط ، اليوم الجمعة ، الموافق 31 أغسطس من العام الحالي 2018 ، أن مقر وزارة المالية ، سوف ينقل إلى الحي الحكومي في العاصمة الإدارية الجديدة ، ضمن خطة الحكومة ، لنقل مباني الوزارات إلى العاصمة الإدارية الجديدة ، قبل نهاية العام 2019.