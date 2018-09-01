مباحثات ثنائية وقمة وتوقيع اتفاقيات.. تعرف على تفاصيل زيارة السيسي إلى الصين

منذ 58 دقيقة أخبار مصر
مباحثات ثنائية وقمة وتوقيع اتفاقيات.. تعرف على تفاصيل زيارة السيسي إلى الصين

يصل الرئيس عبد الفتاح السيسي ، صباح اليوم السبت ، الموافق 1 سبتمبر من العام الحالي 2018 ، إلى العاصمة الصينية بكين ، وذلك للمشاركة في فعاليات قمة «الصين – إفريقيا».

مراسم الاستقبال للرئيس عبد الفتاح السيسي ، تجرى في قاعة الشعب ، ويعقبها مباحثات ثنائية ، بين الرئيس عبد الفتاح السيسي ، ونظيره الصيني شي جين بينج ، حيث تتناول المباحثات الثنائية بين الرئيسين ، سبل تعزيز العلاقات الثنائية في المجالات كافة ، فضلا عن القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وتشهد جلسة المباحثات الثنائية ، بين الرئيس عبد الفتاح السيسي ، ونظيره الصيني ، التوقيع على عدد من اتفاقيات التعاون المشترك ، بين مصر والصين ، يعقبها مأدبة عشاء تقام على شرف الرئيس عبد الفتاح السيسي.

برنامج عمل الرئيس عبد الفتاح السيسي في بكين ، يتضمن غدا الأحد ، الموافق 2 سبتمبر من العام الحالي 2018 ، جلسة مباحثات ثنائية ، مع رئيس وزراء الصين ، لي كيه تشيانج ، في دار ضيافة الدولة ، ويعقب الجلسة وضع أكاليل زهور.

وبعد غد الإثنين ، الموافق 3 سبتمبر من العام الحالي 2018 ، يشارك الرئيس عبد الفتاح السيسي ، في قمة منتدى «الصين – إفريقيا» ، حيث يعقد لقاء مع ممثلي كبرى الشركات الصينية ، بهدف مناقشة أوجه التعاون المشترك ، وسبل زيادة استثماراتهم في مصر.

وخلال زيارته إلى العاصمة الصينية بكين ، يجري الرئيس عبد الفتاح السيسي ، زيارة إلى الأكاديمية المركزية للحزب الشيوعي الصيني ، وهي واحدة من أهم المؤسسات التعليمية في الصين ، والمسؤولة عن تدريب المسؤولين والقيادات الصينيين.

ويتضمن اليوم الرابع والأخير ، من زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى الصين ، يوم الثلاثاء المقبل ، الموافق 4 سبتمبر من العام الحالي 2018 ، برنامج عمل الرئيس عبد الفتاح السيسي ، للمشاركة في جلسة قمة المائدة المستديرة.