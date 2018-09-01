مباحثات ثنائية وقمة وتوقيع اتفاقيات.. تعرف على تفاصيل زيارة السيسي إلى الصين

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يصل الرئيس عبد الفتاح السيسي ، صباح اليوم السبت ، الموافق 1 سبتمبر من العام الحالي 2018 ، إلى العاصمة الصينية بكين ، وذلك للمشاركة في فعاليات قمة «الصين – إفريقيا».

مراسم الاستقبال للرئيس عبد الفتاح السيسي ، تجرى في قاعة الشعب ، ويعقبها مباحثات ثنائية ، بين الرئيس عبد الفتاح السيسي ، ونظيره الصيني شي جين بينج ، حيث تتناول المباحثات الثنائية بين الرئيسين ، سبل تعزيز العلاقات الثنائية في المجالات كافة ، فضلا عن القضايا ذات الاهتمام المشترك.

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وتشهد جلسة المباحثات الثنائية ، بين الرئيس عبد الفتاح السيسي ، ونظيره الصيني ، التوقيع على عدد من اتفاقيات التعاون المشترك ، بين مصر والصين ، يعقبها مأدبة عشاء تقام على شرف الرئيس عبد الفتاح السيسي.

برنامج عمل الرئيس عبد الفتاح السيسي في بكين ، يتضمن غدا الأحد ، الموافق 2 سبتمبر من العام الحالي 2018 ، جلسة مباحثات ثنائية ، مع رئيس وزراء الصين ، لي كيه تشيانج ، في دار ضيافة الدولة ، ويعقب الجلسة وضع أكاليل زهور.

وبعد غد الإثنين ، الموافق 3 سبتمبر من العام الحالي 2018 ، يشارك الرئيس عبد الفتاح السيسي ، في قمة منتدى «الصين – إفريقيا» ، حيث يعقد لقاء مع ممثلي كبرى الشركات الصينية ، بهدف مناقشة أوجه التعاون المشترك ، وسبل زيادة استثماراتهم في مصر.

وخلال زيارته إلى العاصمة الصينية بكين ، يجري الرئيس عبد الفتاح السيسي ، زيارة إلى الأكاديمية المركزية للحزب الشيوعي الصيني ، وهي واحدة من أهم المؤسسات التعليمية في الصين ، والمسؤولة عن تدريب المسؤولين والقيادات الصينيين.

ويتضمن اليوم الرابع والأخير ، من زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى الصين ، يوم الثلاثاء المقبل ، الموافق 4 سبتمبر من العام الحالي 2018 ، برنامج عمل الرئيس عبد الفتاح السيسي ، للمشاركة في جلسة قمة المائدة المستديرة.