اليوم.. بدء صرف معاشات سبتمبر لـ7.6 مليون مستحق

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تستعد وزارة التضامن الاجتماعي ، برئاسة الدكتورة غادة والي ، اليوم السبت ، الموافق 1 سبتمبر من العام الحالي 2018 ، لصرف معاشات شهر سبتمبر ، حيث وجّهت الوزيرة ، رؤساء صندوقي التأمين الاجتماعي ، بقطاعيه الحكومي ، والعام والخاص ، باتخاذ كل ما يلزم. لبدء صرف معاشات شهر سبتمبر ، لـ7.6 مليون قائم بالصرف شهريا ، وذلك بقيمة إجمالية قدرها 12.7 مليار جنيه ، كما وجّهت كذلك ، بتيسير عمليات صرف المعاشات ، مع ضمان انتظام عملية الصرف ، من المنافذ المختلفة.

وفي تصريحات صحفية عنها ، أوضحت الدكتورة غادة والي ، أن أصحاب المعاشات الذين يصرفون من منافذ صندوقي التأمين الاجتماعي ، وعددهم 2.6 مليون قائم بالصرف ، وذلك بقيمة إجمالية قدرها 3.3 مليار جنيه ، متاح لهم الصرف من ماكينات الصرف الآلية A.T.M ، بداية من اليوم السبت ، الموافق أول سبتمبر من العام الحالي 2018 ، وكذلك من خلال منافذ مكاتب التأمينات ، اعتبارا من غدا الأحد ، الموافق 2 سبتمبر من العام الحالي 2018.

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وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي ، أن المعاشات المحول صرفها على بنك ناصر الاجتماعي ، ومكاتب البريد ، وعددها 3.5 مليون قائم بالصرف ، وذلك بقيمة إجمالية قدرها 5.7 مليار جنيه ، تستحق الصرف اعتبارا من يوم الأربعاء المقبل ، الموافق 5 سبتمبر من العام الحالي 2018.

وزادت الدكتورة غادة والي. أنه من المقرر بدء صرف المعاشات المحولة على البنوك ، وعددها 1.5 مليون قائم بالصرف ، وذلك بقيمة إجمالية قدرها 3.7 مليار جنيه ، اعتبارا من يوم 10 سبتمبر المقبل ، مؤكدة في الوقت ذاته ، اتخاذ الاستعدادات اللازمة كافة ، بهدف تيسير عمليات صرف المعاشات ، وضمان انتظام الصرف من المنافذ المختلفة كافة ، فضلا عن العمل على تذليل أي عقبات ، قد تواجه أصحاب المعاشات.