تعرف على إجراءات «الزراعة» لمواجهة مافيا المبيدات المغشوشة

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وضعت لجنة المبيدات والإدارة المركزية لمكافحة الآفات ، التابعة لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ، ضوابط جديدة لمواجهة مافيا المبيدات المغشوشة والمهربة والمحظور تداولها في الأسواق ، وغير المصرح بها من وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي.

ويرصد موقع «مصر 365» في تقريره التالي ، الإجراءات التي اتخذتها لجنة المبيدات والإدارة المركزية لمكافحة الآفات ، لمواجهة مافيا المبيدات المغشوشة ، وهي كما يلي:

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1. تنظيم حملات تفتيشية مفاجئة ، على مصانع الإنتاج وأسواق ومحلات ومنافذ البيع.

2. سحب عينات من المنتجات المطروحة ، بهدف التأكد من مطابقتها المواصفات ، والمصرح بها والمسجلة.

3. إنشاء مراكز للرقابة ، وبيع وتداول المبيدات في الأسواق.

4. توقيع برتوكول مع مصلحة الجمارك ، بهدف وضع منظومة للرقابة ، لتبادل المعلومات بين الجهات.

5. إنشاء قاعدة معلوماتية ، تكون متاحة للأطراف كافة ، بهدف المشاركة في أعمال الرقابة والتتبع.

6. المشاركة في بوابة الربط الإلكتروني ، مع الهيئة العامة للصادرات والواردات ، بهدف التعرف على الكيماويات التي تدخل إلى البلاد.

7. زيادة أعداد مفتشي الرقابة على المبيدات ، في المنافذ الجمركية المختلفة ، إضافة إلى الاستمرار في الدفع بالعناصر الشابة ، إلى أقسام الرقابة على المبيدات.

8. تنظيم برامج تدريب متخصصة ، لموظفي الجمارك والجهات الشرطية والرقابية ، بشأن كيفية كشف محاولات تهريب المبيدات.

9. تفعيل دور الإنتربول المصري ، في التواصل مع الدول الخارجية ، بهدف كشف محاولات تهريب المبيدات إلى مصر.

10. مطالبة الشركات المنتجة للمبيدات ، على الأخذ بالتقنيات الحديثة ، بهدف مكافحة تهريب وغش المبيدات ، ومن بين هذه التقنيات ، تقنية الكشط أو الخدش وغيرها.

11. إلزام التوكيلات الملاحية ، بالتخلص من المبيدات التي يتم ضبطها ، وذلك قبل تهريبها إلى داخل البلاد ، وأيضا ضبط تلك المبيدات ، التي لم تثبت التحاليل مطابقتها للمواصفات.

12. إلزام الشركات المستوردة ، بتقديم «منافسيتو» منفصل ، عن المبيدات التي يتم استيرادها ، كما هو متبع مع المفرقعات ، وذلك بهدف مزيد من الرقابة ، وكبح محاولات تهريب المبيدات.

13. التنسيق مع إدارة التهرب الضريبي ، بهدف تحصيل الضرائب المستحقة ، على ما يتم ضبطه داخل الأسواق المحلية.

14. محاربة الإعلان عن المبيدات غير المسجلة ، في مواقع التواصل الاجتماعي.

15. تنظيم ورشة عمل متخصصة ، بشأن ضوابط تصنيع وإنتاج المبيدات في مصر ، بهدف منع استغلال أو قيام المصانع المحلية ، بغش المبيدات عبر خطوط إنتاج الكيماويات الأخرى.