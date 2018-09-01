كل ما تريد معرفته عن متحف آثار مكتبة الإسكندرية

Advertisements

يعد متحف الآثار التابع لمكتبة الإسكندرية ، أحد المتاحف المهمة التي يتردد عليها كثير من الزوار ، من أنحاء مختلفة من العالم ، نظرا لما يضمه المتحف ، من قطع أثرية نادرة.

ويرصد موقع «مصر 365» في تقريره التالي ، أهم المعلومات عن المتحف الأثري ، وهي كما يلي:

Advertisements

1. ولدت فكرة استضافة متحف للآثار ، داخل مجمع مكتبة الإسكندرية الثقافي ، عقب اكتشاف عدد من القطع الأثرية الرائعة ، يعود تاريخها للعصر الهيلينستي والروماني والبيزنطي ، وذلك ضمن أعمال الحفر ، التي تمت قبل إنشاء مكتبة الإسكندرية في موقعها الحالي.

2. أنشئ متحف الآثار التابع لمكتبة الإسكندرية ، في العام 2001 ، وذلك بهدف تعزيز البحث والابتكار ، عن طريق البرامج والأنشطة المختلفة ، حيث يعمل المتحف على تعريف زائريه ، بالفترات المختلفة من تاريخ مصر ، وأيضا توعية الشباب والنشء ثقافيا ، عن طريق تقديم مجموعة مختلفة من البرامج التعليمية.

3. افتتح متحف الآثار التابع لمكتبة الإسكندرية ، بشكل رسمي ، في يوم 16 أكتوبر من العام 2002.

4. اختيرت مقتنيات متحف الآثار ، التابع لمكتبة الإسكندرية بعناية ، لتعكس تاريخ مصر الثري والمتعدد الثقافات ، والممتد عبر ثقافات مختلفة ، «الفرعونية ، اليونانية ، الرومانية ، القبطية ، والإسلامية» ، فضلا عن التركيز على الإسكندرية ، والمرحلة الهيلينستية.

5. يضم متحف آثار مكتبة الإسكندرية ، 1276 قطعة أثرية ، أبرزها مجموعة قطع فنية ، اكتشفت في أثناء أعمال الحفر في موقع المكتبة ، بين عامي 1993 و1995 ، ومجموعة آثار أخرى رفعت من قاع البحر المتوسط ، قرب الميناء الشرقي ، وفي منطقة خليج أبي قير.

6. صمم متحف آثار مكتبة الإسكندرية ، بأسلوب عصري ، عن طريق استخدام أحدث تقنيات التصميم الداخلي ، مثل أنظمة الإضاءة البصرية الحديثة التي تناسب المعارض ، وأنظمة مكافحة الحريق والسرقة ، كما أضيفت اللغة الفرنسية مؤخرا ، إلى بطاقات الشرح في جميع الأقسام بالمتحف ، إلى جانب اللغتين العربية والإنجليزية ، بهدف خدمة كل زائري المتحف.

7. يزور متحف آثار مكتبة الإسكندرية ، في كل يوم ، عدد كبير من الزوار المصريين والأجانب ، حيث تصل معدلات الزيارة يوميا ، بين 1000 و1200 زائر.