الري تعلن حالة الطوارئ.. تعرف على الأسباب

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أعلنت وزارة الري والموارد المائية إن “مدينة سانت كاترين” القائمة في محافظة جنوب سيناء تعرضت لموجة من “السيول” عصر يوم الجمعة.

وتعد تلك السيول هي “الموجة الأولى من السيول” التي تضرب البلاد خلال هذا العام 2018، والتي تعد بداية مبكرة لموسم السيول في جمهورية مصر العربية.

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وقد أعلنت وزارة الري والموارد المائية بيان صادر عنها جاء فيه “إن سقوط بعض السيول الخفيفة على منطقة سانت كاترين مع وجود رياح، ورعد، وبرق، وقد تجمعت المياه في مخر سيل البحيرة 2، والذي تم افتتاحه خلال شهر يوليو لعام 2018”.

وأوضحت الوزارة “إن جميع الجهات المعنية تأكدت من استقرار الأوضاع في محافظة جنوب سيناء، وفتح جميع الطرق، وعدم وجود أي أضرار بسبب الأمطار”، كما أكدت الوزارة على رفع درجة الاستعدادات في جميع المراكز ووحدات الطوارئ التابعة للوزارة بمحافظة جنوب سيناء.

وتقوم الوزارة خلال الوقت الراهن بتوالي إجراءات التنسيق والتعاون مع جميع الوحدات وأجهزة الحكم المحلي من خلال غرف العمليات المركزي وغرف العمليات اللامركزية وخصوصاً غرفة العمليات الإلكترونية التي قد تم تشكيلها من الوزارة بتمثيل وتواجد كل من المحافظين إلى جانب عدد من الوزراء المعنيين وكذلك “رؤساء الشركات القابضة للمياه والصرف الصحي”، وكذلك قيادات من الطرق والكباري.