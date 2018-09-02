وزير المالية يؤشر على قرار تحصيل رسوم تحت حساب الضريبة المستحقة على المحامين

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أصدر الدكتور “محمد معيط” الذي يشغل منصب وزير المالية ، صباح يوم السبت الموافق 1-9-2018 قراراً رقم 404 لسنة 2019، بشأن تحصيل مبالغ تحت حساب ضريبة المهن غير المستحقة على المحامين هذا طبقاً لحكم المادة 71 من قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لعام 2005.

كما نصت المادة الأولى على أن يستبدل بنص المادة الأولى من قرار وزير المالية الذي يحمل رقم 381 لعام 2018 والتي تنص على الآتي: على أقلام كتاب المحاكم بجميع أنواعها ودرجاتها، بمكاتب ومأموريات الشهر العقاري تحصيل المبالغ التالية تحت حساب الضريبة المستحقة على المحامين على الوجه الآتى:

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قيمة 15 جنيهاً على كل صحيفة دعوى أو طعن يتم تقدم إلى محاكم الدرجة الأولي لدى الجهات القضائية المختلفة.

قيمة 25 جنيه على كل صحيفة دعوى أو طعن تقدم أمام محاكم الاستئناف أو ما يشابهها.

قيمة 100 جنميهاً على كل صحيفة دعوى أو طعن تقدم إلى محكمة النقض أو أمام المحكمة الإدارية العليا أو أمام المحكمة الدستورية العليا.

قيمة 15 جنيهاً على محرر يقدم إلى مكاتب ومأموريات الشهر العقاري.