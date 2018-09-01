«الأرصاد» تعلق على تأثر البلاد بمنخفض الهند الموسمي

Advertisements

قال مدير إدارة التحاليل في الهيئة العامة للأرصاد الجوية ، محمود شاهين ، اليوم السبت ، الموافق 1 سبتمبر من العام الحالي 2018 ، إن البلاد سوف تتأثر بالمنخفض الهندي الموسمي ، الذي يمر على البحر المتوسط ، والذي يصطحب معه كمية كبيرة من بخار المياه ، ما يؤدي بدوره إلى رفع نسبة الرطوبة في محافظات الوجه البحري ، وتتأثر كذلك بعض محافظات الصعيد ، حيث ترتفع درجات الحرارة بها.

وخلال مداخلة هاتفية ، لبرنامج «هذا الصباح» ، المذاع على فضائية «إكسترا نيوز» ، أضاف محمود شاهين ، أن منخفض الهند الموسمي ، يزيد ارتفاع نسبة الرطوبة ، من 75% حتى 80% خلال الفترة المقبلة ، لافتا إلى وجود شبورة خفيفة ، تسمح بحركة التنقلات في الوجه البحري.

Advertisements

وزاد مدير إدارة التحاليل في الهيئة العامة للأرصاد الجوية ، أن هناك نشاطا نسبيا في الرياح ، يؤدي إلى نسبة خفيفة من الغبار ، قد تعيق حركة التنقلات في البحر الأحمر وسيناء ، موضحا أن هناك بعض السحب ، أدت إلى تساقط الأمطار في منطقة سانت كاترين بسيناء.