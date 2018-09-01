الإثنين المقبل.. بدء التعاقد بنظام حق الانتفاع على أراضي المليون ونصف فدان

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تبدأ شركة “تنمية الريف المصرى الجديد” ، بعد غدًا الإثنين، الموافق 3 سبتمبر، في فتح باب التعاقد بنظام حق الانتفاع على قطع من أراضى مشروع استصلاح وتنمية المليون ونصف المليون فدان.

وأعلن عاطر حنورة، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة “تنمية الريف المصرى الجديد”، المسئولة عن تنفيذ وإدارة مشروع استصلاح وتنمية المليون ونصف المليون فدان، إن الشركة ستبدأ الإثنين المقبل، التعاقد مع المنتفعين بنظام حق الانتفاع على قطع من أراضى مشروع استصلاح وتنمية المليون ونصف المليون فدان، بمساحات تبلغ 100 ألف فدان، بمنطقتى غرب المنيا وامتداد غرب المنيا، وذلك فى أول تطبيق لآليات هذا النظام الجديد لتخصيص أراضى المشروع، والذى يقر بإمكانية التقدم لاستغلال الأراضى بحق الانتفاع لمدد تصل لـ٢٥ سنة.

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وأكد حنورة، أن إدارة الشركة استقرت على تطبيق هذا الشكل الجديد من الطرح على مساحات أراضٍ بقيمة سنوية 1000 جنيه مقابل حق الانتفاع للفدان، وبزيادة 10% كل 3 سنوات، بحيث تكون أقل مساحة للتعاقد بحق الانتفاع 500 فدان، كما قرر المجلس أن تصل مدة حق الانتفاع بالأراضى المطروحة حتى 25 سنة، مع مراعاة تطبيق شرط قيام المنتفع بحفر الآبار واستصلاح الأرض خلال سنة من تاريخ التسليم.

واشار حنورة إلى استمرار توافد أعداد كبيرة من مجموعات صغار المزارعين والشباب للاستفادة بالطرح الجديد الذى أعلنت عنه الشركة بدون قرعة وبأسبقية التقدم، وإتمام إجراءات التخصيص بمنطقتى المغرة وغرب المنيا.

ولافت العضو المنتدب، إلى التزاحم الشديد والإقبال الشديد الذي شهدته الساعات الأولى لفتح باب التقدم للمشروع وشراء كراسات الشروط من جانب صغار المزارعين والشباب، والذين تم تخصيص أراض لأعدادٍ منهم بالفعل، ممن أنهوا إجراءات تأسيس شركاتهم، وقاموا بسداد نسبة الـ5% من قيمة الأرض عند التعاقد.

وأوضح رئيس مجلس إدارة “الريف المصرى الجديد”، أن عدد الأراضى المطروحة بمنطقة غرب المنيا فى هذا الطرح الجديد يبلغ 274 قطعة، منها 121 قطعة بها آبار جوفية، و153 قطعة بدون آبار، بأسعار 48 ألف جنيه للفدان بالأراضى التى تحوى آبارا، و39 ألفا للأراضى بدون آبار، مشيراً إلى أن دفعة التعاقد المقررة هى 5%، ودفعة التسليم 10% للأراضى الموجود بها آبار، و5% للأراضى بدون آبار، بفائدة سنوية 5% .

وزاد حنورة، أن فترة السماح من الأقساط والتي قررتها الشركة وصلت لسنتين للأراضى الموجود بها آبار، و3 سنوات للأراضى بدون آبار، على أن تكون مدة سداد الأقساط 6 سنوات، مؤكداً ضرورة تأسيس المتقدمين شركة من أعضاء المجموعة الراغبة فى التخصيص بحد أدنى 10 أفراد، وبحد أقصى 23 فرداً، وبرأسمال مدفوع25% من قيمة الأرض، مع تقديم السجل التجارى والبطاقة الضريبية وشهادة بنكية تفيد بإيداع رأس المال، وعقب تأسيس الشركة، على الراغبين فى التعاقد التقدم بمستندات شركة الإدارة لتسلم أمر الدفع 5% كدفعة تعاقد، واختيار قطعة الأرض المراد تخصيصها، على أن يكون التخصيص بأولوية سداد دفعة التعاقد.

وفيما يخص منطقة المغرة، أكد عاطر حنورة أن عدد الأراضى المطروحة 119 قطعة، منها 59 قطعة بها آبار جوفية، و60 قطعة بدون آبار، بأسعار 20.900 للفدان بالأراضى التى تحوى آبارًا، و19.200 للأراضى بدون آبار.

وأضاف أن إجراءات التعاقد والتخصيص هى ذاتها، من خلال سداد دفعة التعاقد المقررة وهى 5%، ودفعة التسليم 10% للأراضى الموجود بها آبار، و5% للأراضى بدون آبار، بفائدة سنوية 5%، مع فترة سماح من الأقساط تصل إلى سنتين للأراضى الموجود بها آبار، و3 سنوات للأراضى بدون آبار، على أن تكون مدة سداد الأقساط 6 سنوات.

وأكد رئيس مجلس إدارة “الريف المصرى الجديد”، أن أهمية هذا الطرح الجديد ، تكمن في الإجراءات التي من شأنها جذب الجادين دون غيرهم، ومساندة المجموعات التى سبق أن تقدمت للطروحات السابقة فى استبعاد العناصر غير الجادة من مجموعاتها، من خلال طرح كراسات شروط وأحكام جديدة لهذا الطرح، دون قصر الطرح على المجموعات التى سبق أن فازت فى القرعات السابقة أو التى قامت بشراء كراسات الطرح الأول.

ونوه حنورة أنه فى حال ثبوت عدم جدية أحد أو بعض أفراد المجموعات المتقدمة من قبل، يمكن لرئيس المجموعة إعادة الكراسة القديمة لبنك التعمير والإسكان واسترداد قيمتها المقررة، وتكوين مجموعة جديدة من الجادين فقط، والتقدم لطلب تخصيص أرض لهم فى هذا الطرح الجديد بعد شراء كراسة هذا الطرح.