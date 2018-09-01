بالصور|مدبولي يتابع أعمال تنفيذ المرافق والأحياء السكنية بالعاصمة الإدارية الجديدة

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قام الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، صباح اليوم السبت ،الموافق الأول من سبتمبر، بجولة تفقد فيها أعمال تنفيذ المرافق، والأحياء السكنية بالعاصمة الإدارية الجديدة، وبعد الانتهاء من الجولة التفقدية، عقد مدبولي اجتماعا مع رؤساء شركات المقاولات المنفذة للمشروعات المختلفة، لدفع عجلة العمل للانتهاء في اسرع وقت.

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الدكتور مصطفى مدبولي أثناء تفقده الاحياء السكنية بالعاصمة الإدارية

وخلال الجولة ذكر الدكتور مصطفى مدبولي: أن مساحة الحي السكني الثالث “كابيتال ريزيدانس”، الذي تشرف على تنفيذه وزارة الإسكان، تبلغ ألف فدان تقريباً، وينقسم إلى 8 مجاورات تشمل مناطق فيلات (328 فيلا)، وعمارات سكنية (699 عمارة – 19992 وحدة)، وتاون هاوس (157 مبنى – 624 وحدة)، ومناطق سكنية تجارية (64 عمارة – 1536 وحدة سكنية – 584 وحدة تجارية)، ليصل إجمالي الوحدات السكنية بالحي إلى 22480 وحدة، بجانب مباني الخدمات المختلفة.

الدكتور مصطفى مدبولي أثناء تفقده الاحياء السكنية بالعاصمة الإدارية

وأضاف مدبولي خلال تفقده الوحدات السكنية، مع رئيس جهاز العاصمة الإدارية الجديدة، المهندس محمد عبدالمقصود، أن خطة تسليم وحدات الحي السكني الثالث “كابيتال ريزيدانس”، حيث أكد أنه من المقرر تسليم 7048 وحدة سكنية (241 عمارة) بالمجاورتين الأولى والثامنة في 12/2018، و10376 وحدة سكنية (366 عمارة) بالمجاورات (2 – 6 – 7)، في 6/2019، و2568 وحدة سكنية (92 عمارة) بالمجاورة الثالثة، في 12/2019، موضحاً أنه بالنسبة للمجاورتين الرابعة والخامسة “فيلات” ويضمان 952 وحدة سكنية (485 مبنى)، فتم تقسيم المشروع إلى 3 مراحل، من المقرر تسليم المرحلة الأولى في 12/2018، والمرحلة الأخيرة في 12/2019.

الدكتور مصطفى مدبولي أثناء تفقده الاحياء السكنية بالعاصمة الإدارية

وتعرف رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، على الموقف التنفيذي الخاص بأعمال الإسكان بالحي الخامس “جاردن سيتي الجديدة”، وتأكد أنه تم الانتهاء من أعمال الجسات، وأنه جارٍ العمل بجسات منطقة الأبراج، وجارٍ تنفيذ أعمال الحفر لكامل المشروع، وبدأت شركة كونكريت بلاس في صب الخرسانات العادية لـ5 فيلات.

كما كلف الدكتور مصطفى مدبولي، شركات المقاولات المنفذة لحي جاردن سيتي الجديدة، بالانتهاء من عمارة في كل منطقة، كنموذج، مع بداية العام الجديد.

وأشار مدبولي، إلى أن الحي السكني “R5″، الذي يبدأ تنفيذه بالعاصمة الإدارية الجديدة، تحت مسمى “جاردن سيتي الجديدة”، تبلغ مساحته حوالي ألف فدان، مضيفًا أنه من المقرر أن يضم 23 ألف وحدة سكنية عبارة عن شقق سكنية وفيلات متصلة وشبه متصلة ومنفصلة بالإضافة إلى عدد من الوحدات الفاخرة.

الدكتور مصطفى مدبولي أثناء تفقده الاحياء السكنية بالعاصمة الإدارية

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، أن الطراز المعماري الذي يتم اتباعه في تنفيذ هذا الحي، هو الطراز الفرنسي القديم، ليشبه العمارة المُنفذة بمنطقة وسط البلد، مضيفاً أنه سيتم توفير جميع الخدمات بالحي (الصحية، والتعليمية، والدينية، والرياضية، والترفيهية، والتجارية اليومية، وغيرها).

وأشار إلى أن الحي يضم أيضاً منطقة للأبراج السكنية مع استخدام مختلط بالأدوار السفلية، بها حوالي ٢٠٠٠ وحدة سكنية وفندق 5 نجوم.

الدكتور مصطفى مدبولي أثناء تفقده الاحياء السكنية بالعاصمة الإدارية

كما تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أعمال توصيل المرافق بالمرحلة الأولى بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث أشار إلى أن هناك 3 مصادر لتغذية العاصمة الإدارية بالمياه، وهي (الخطوط الناقلة للمياه من النيل حتى العاصمة الإدارية – خط مياه العاشر من رمضان – خط مياه القاهرة الجديدة).

الدكتور مصطفى مدبولي أثناء تفقده الاحياء السكنية بالعاصمة الإدارية

وتفقد مدبولي، أعمال شبكات المرافق بالمرحلة الأولى بمساحة 40 ألف فدان، حيث أوضح المهندس محمد عبدالمقصود، رئيس جهاز العاصمة الإدارية الجديدة، أن شركة المقاولون العرب تتولى تنفيذ أعمال البنية الأساسية لمنطقة الوزارات بمساحة 550 فداناً، وأعمال المرافق بطريق محمد بن زايد الجنوبي، ومن المقرر الانتهاء من التنفيذ 12/2018، كما تنفذ الشركة أعمال البنية الأساسية للمنطقة الاستثمارية بمساحة 1700 فدان، ومن المقرر الانتهاء من التنفيذ 12/2019، وتتولى الشركة القابضة للتشييد والبناء تنفيذ أعمال البنية الأساسية لمنطقة الوزارات بمساحة 1130 فداناً، وشبكة مياه منطقة الرئاسة، ومن المقرر الانتهاء من التنفيذ 3/2019، وتتولى شركة كونكورد تنفيذ أعمال البنية الأساسية للمجاورتين (6-8) بالحي السكني “كابيتال ريزيدانس”، والبنية الأساسية لطريق التسعين الشمالي، ومشروع الأنفاق والعدايات، ومن المقرر الانتهاء من التنفيذ 3/2019، والبنية الأساسية لطريق محمد بن زايد الشمالي، ومن المقرر الانتهاء من التنفيذ 6/2019، وأعمال البنية الأساسية شرق الإقليمي، ومن المقرر الانتهاء من التنفيذ 6/2019، وخط المياه قطر 900-1400 من خزان الإقليمي حتى المنطقة الاستثمارية، ومن المقرر الانتهاء من التنفيذ 12/2018.

الدكتور مصطفى مدبولي أثناء تفقده الاحياء السكنية بالعاصمة الإدارية

وقال عبدالمقصود: يتولى اتحاد شركتي أوراسكوم وأبناء حسن علام، تنفيذ أعمال البنية الأساسية بالمجاورتين (1-5) بالحي السكني “كابيتال ريزيدانس”، وخط الصرف الرئيسي بطريق جنوب المستقبل، وأعمال البنية الأساسية لمنطقة الأكاديمية، ومن المقرر الانتهاء من التنفيذ 12/2018، وتتولى شركة بتروجيت تنفيذ البنية الأساسية لطريق التسعين الجنوبي، ومشروع الأنفاق بالتسعين الجنوبي، ومن المقرر الانتهاء من التنفيذ 3/2019، وخزان مياه الشرب بسعة 125 ألف م3/يوم، ومن المقرر الانتهاء من التنفيذ 6/2019، وتتولى شركة محمد عبدالوهاب، تنفيذ أعمال البنية الأساسية لطرق 8 و35 وشمال الأحياء وبجوار السفارات، ومن المقرر الانتهاء من التنفيذ 12/2019، وتتولى شركة أبناء حسن علام، تنفيذ خط الصرف الرئيسي والمؤقت حتى مدينة بدر، ومن المقرر الانتهاء من التنفيذ 12/2018، وأنفاق خدمات منطقة الوزارات، ومن المقرر الانتهاء من التنفيذ 3/2019.

الدكتور مصطفى مدبولي أثناء تفقده الاحياء السكنية بالعاصمة الإدارية

الدكتور مصطفى مدبولي أثناء تفقده الاحياء السكنية بالعاصمة الإدارية



الدكتور مصطفى مدبولي أثناء تفقده الاحياء السكنية بالعاصمة الإدارية

الدكتور مصطفى مدبولي أثناء تفقده الاحياء السكنية بالعاصمة الإدارية

الدكتور مصطفى مدبولي أثناء تفقده الاحياء السكنية بالعاصمة الإدارية

الدكتور مصطفى مدبولي أثناء تفقده الاحياء السكنية بالعاصمة الإدارية

الدكتور مصطفى مدبولي أثناء تفقده الاحياء السكنية بالعاصمة الإدارية