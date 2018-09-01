تعرف على مواد قانون الصحافة والإعلام و«الأعلى لتنظيم الإعلام» بعد مصادقة السيسي عليه

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صادق الرئيس عبد الفتاح السيسي ، اليوم السبت ، الموافق 1 سبتمبر من العام الحالي 2018 ، على القانون رقم 180 لسنة 2018 ، الخاص بإصدار قانون تنظيم الصحافة والإعلام ، والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.

المادة الأولى من القانون ، الذي نشر في الجريدة الرسمية ، في عددها الصادر اليوم السبت ، تضمنت أن يعمل بأحكام القانون المرفق في شأن تنظيم الصحافة والإعلام ، والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ، وتسري أحكامه على الكيانات والمؤسسات والوسائل الصحفية والإعلامية والمواقع الإلكترونية كافة ، ويستثنى من ذلك الموقع أو الوسيلة أو الحساب الإلكتروني الشخصي ، ما لم ينص القانون المرافق على خلاف ذلك.

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أما المادة الثانية ، فتضمنت أنه يجب على الكيانات والمؤسسات والوسائل الصحفية والإعلامية ، والمواقع الإلكترونية القائمة في تاريخ العمل بأحكام القانون المرافق ، أن ترفق أوضاعها طبقا لأحكامه ولائحته التنفيذية ، خلال 6 أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية.

بينما جاء في المادة الثالثة من القانون ، يلغي القانون رقم 96 لسنة 1996 بشأن تنظيم الصحافة ، والقانون رقم 92 لسنة 2016 ، الخاص بإصدار قانون التنظيم المؤسسي للصحافة والإعلام ، ويلغي كذلك كل حكم يخالف أحكام القانون والقانون المرافق.

وتضمنت المادة الرابعة من القانون ، أن يستمر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بتشكيله الحالي ، في مباشرة مهامه واختصاصاته ، حتى صدور قرار بتشكيله الجديد ، وذلك وفقا لأحكام القانون المرافق.

أما المادة الخامسة من القانون ، فتضمنت أن تصدر اللائحة التنفيذية للقانون المرافق ، بقرار من رئيس مجلس الوزراء ، خلال 3 أشهر من تاريخ العمل به ، بعد أخذ رأي المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ، والهيئة الوطنية للصحافة والهيئة الوطنية للإعلام ، ونقابتي الصحفيين والإعلاميين.

بينما تضمنت المادة السادسة من القانون: « ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره ، ويبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها».