تعرف على مواد قانون الصحافة والإعلام و«الأعلى لتنظيم الإعلام» بعد مصادقة السيسي عليه

منذ 39 دقيقة أخبار مصر
تعرف على مواد قانون الصحافة والإعلام و«الأعلى لتنظيم الإعلام» بعد مصادقة السيسي عليه
الرئيس السيسي

صادق الرئيس عبد الفتاح السيسي ، اليوم السبت ، الموافق 1 سبتمبر من العام الحالي 2018 ، على القانون رقم 180 لسنة 2018 ، الخاص بإصدار قانون تنظيم الصحافة والإعلام ، والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.

المادة الأولى من القانون ، الذي نشر في الجريدة الرسمية ، في عددها الصادر اليوم السبت ، تضمنت أن يعمل بأحكام القانون المرفق في شأن تنظيم الصحافة والإعلام ، والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ، وتسري أحكامه على الكيانات والمؤسسات والوسائل الصحفية والإعلامية والمواقع الإلكترونية كافة ، ويستثنى من ذلك الموقع أو الوسيلة أو الحساب الإلكتروني الشخصي ، ما لم ينص القانون المرافق على خلاف ذلك.

أما المادة الثانية ، فتضمنت أنه يجب على الكيانات والمؤسسات والوسائل الصحفية والإعلامية ، والمواقع الإلكترونية القائمة في تاريخ العمل بأحكام القانون المرافق ، أن ترفق أوضاعها طبقا لأحكامه ولائحته التنفيذية ، خلال 6 أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية.

بينما جاء في المادة الثالثة من القانون ، يلغي القانون رقم 96 لسنة 1996 بشأن تنظيم الصحافة ، والقانون رقم 92 لسنة 2016 ، الخاص بإصدار قانون التنظيم المؤسسي للصحافة والإعلام ، ويلغي كذلك كل حكم يخالف أحكام القانون والقانون المرافق.

وتضمنت المادة الرابعة من القانون ، أن يستمر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بتشكيله الحالي ، في مباشرة مهامه واختصاصاته ، حتى صدور قرار بتشكيله الجديد ، وذلك وفقا لأحكام القانون المرافق.

أما المادة الخامسة من القانون ، فتضمنت أن تصدر اللائحة التنفيذية للقانون المرافق ، بقرار من رئيس مجلس الوزراء ، خلال 3 أشهر من تاريخ العمل به ، بعد أخذ رأي المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ، والهيئة الوطنية للصحافة والهيئة الوطنية للإعلام ، ونقابتي الصحفيين والإعلاميين.

بينما تضمنت المادة السادسة من القانون: « ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره ، ويبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها».