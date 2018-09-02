الاعلي للإعلام يقرر وقف برنامج صح النوم مع الإنذار

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أصدر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلان قرار ينص على منع “بث برنامج صح النوم”، والذي يتم بثه عبر القناة الفضائية “إل تي سي الفضائية”، ويقدمه الإعلامي الشهير محمد الغيطي.

وأوضح المجلس الأعلى لتنظيم الإعلان “إن قرار منع بث البرنامج صدر بناء على توصية من لجنة ضبط أداء الإعلام الرياضي، مع الإنذار بعقوبة اشد في حال الاستمرار في استغلال المنصات الإعلامية في تصفية الحسابات الشخصية”، وشدد المجلس على ضرورة الالتزام بالمعايير الأخلاقية والمهنية للإعلام.

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ويجدر هنا الإشارة إلى أن “قرارات المجلس تأتي بعد الاطلاع على القانون رقم اثنين وتسعين لعام 2016 الخاص بالتنظيم المؤسسي للصحافة والإعلام، والإطلاع على القرار الجمهوري رقم 158 لعام 2017، وعلى قرار رئيس المجلس الأعلى للإعلام رقم ستة لعام 2018 وعلى التوصية الصادرة من قبل لجنة الشكاوى و هيئة المكتب بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام”.

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