“الصحة” تنتهي من اختيار مديري المستشفيات النموذجية خلال أيام

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اجتمعت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، صباح اليوم السبت، الموافق الأول من سبتمبر، مع كلًا من الدكتور أحمد السبكي، مساعد الوزير لشئون الرقابة والمتابعة، والدكتور هشام الشرقاوي مدير المشروع القومي للمستشفيات النموذجية، كذلك عدد من مديري المستشفيات الذين تم اختيارهم، وذلك بالمعهد القومي لتدريب الأطباء بالعباسية.

يأتي هذا الاجتماع في إطار اتخاذ الإجراءات التنفيذية لمشروع المستشفيات النموذجية، الذي أعلن عنه رئيس الجمهورية، عبدالفتاح السيسي، في يوليو الماضي، ضمن حزمة مشروعات التأمين الصحي الشامل الجديد. .

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وأكد الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أنه طبقا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي تم وضع خطة لتشغيل هذه المستشفيات طبقاً لمعايير اعتماد الجودة الصحية بهدف تقديم الخدمة الطبية بجودة عالية تليق بالمريض المصري، لإحداث تغيير ملموس لدى المواطنين في تحسين الخدمات الصحية المقدمة لهم بالتزامن مع الإجراءات التي تتم في سياق خطة التطبيق المرحلي لقانون التأمين الصحي الشامل الجديد الذي سيبدأ تطبيقه بمحافظة بورسعيد.

ومن ناحيته، ذكر الدكتور هشام الشرقاوي، مدير المشروع القومي للمستشفيات النموذجية، أن عدد 160 طبيبا تقدموا لشغل وظيفة مدير مستشفى نموذجي بمحافظات الجمهورية، وذلك منذ إطلاق وزارة الصحة لإعلان اختيار مديري المستشفيات في 14 يوليو الماضي، كذلك تم تشكيل لجنة تولت وضع أسس ومعايير لاختيارهم بطريقة علمية وبشفافية، وتم إجراء مقابلات لأكثر من 120 طبيبا حتى الآن، وتم اختيار عدد منهم وجاري اختيار باقي المديرين.

وكشف “الشرقاوي”، أن المستشفيات النموذجية التي تم اختيارها، هي مستشفيات شرق المدينة بالإسكندرية، وطوارئ فاقوس بالشرقية، والعجوزة بالجيزة، وبنها للتأمين الصحي بالقليوبية، و15 مايو بالقاهرة، ودار الشفاء بالقاهرة، والعجمي بالإسكندرية، والإسماعيلية، والباجور بالمنوفية، مضيفًا أنه سيتم الانتهاء من توزيع باقي مديري المستشفيات في المشروع خلال أيام في الأسبوع الجاري.

وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن المستشفيات التي تم اختيارها في المشروع القومي للمستشفيات النموذجية، تم تقييمها لرفع الكفاءة بها، على أن تقدم أعلى مستويات الخدمة الطبية للمواطنين، دون تحملهم أي أعباء مالية إضافية، حيث تقدم الخدمات الطبية من المستوى الثالث من الرعاية الصحية، بأعلى خدمة يمكن أن تقدم للمريض في المستشفى، لافتًا إلى أن تلك المستشفيات سيكون بها جميع التخصصات مثل جراحات القلب المفتوح، والمخ والأعصاب، والتخصصات الجراحية الدقيقة، وستغطي كافة محافظات الجمهورية، بالإضافة إلى أنها ستوفر على المريض الانتقال من محافظة لأخرى بحثا عن جراحة متقدمة أو تدخل علاجي غير متوفر بمحافظته.

جدير بالذكر أن المشروع القومي للمستشفيات النموذجية، يأتي ضمن مجموعة الإجراءات الإصلاحية التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي في 6 يوليو الجاري للنهوض بالخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، وتبلغ تكلفته حوالي 6.1 مليار جنيه، ويهدف المشروع الذي يستغرق تنفيذه عامين إلي تجهيز وتشغيل مستشفي نموذجي في كل محافظة للقيام بدور مستشفي الإحالة تمهيداً لتطبيق مشروع التأمين الصحي الشامل تدريجياً.

وقد تم تشكيل لجنة قامت باختيار 29 مستشفي بالوحدات التابعة لها، كما تم تحديد أداة لتقييم الوضع الحالي للمستشفيات المنتقاة من حيث البنية التحتية والتجهيز والقوي البشرية ومستلزمات التشغيل والخدمات الطبية.

كذلك تم إضافة 18 مستشفي جامعياً بمختلف المحافظات للانضمام للمشروع على أن تكون تكلفة العلاج في هذه المستشفيات للمريض غير القادر “تكافل وكرامة” مجانية.

وأن تكون للقادر ما بين 10 جنيهات و50 جنيهاً، علاوة على ذلك سيتم الاسترشاد في تسعير الخدمات بلائحة منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد، كما سيتم صرف الحوافز للطاقم الطبي من صندوق تحسين خدمة المستشفي.

أما بخصوص الخدمات التي ستقدمها هذه المستشفيات النموذجية من الخدمات الصحية، فهي الجراحة العامة والتجميل والأوعية الدموية والصدر والمخ والأعصاب والعظام والأنف والأذن والرمد والنساء والولادة والأطفال والباطنة والأشعة والتحاليل والقلب والرعاية المركزة والطوارئ.

المستشفيات التي وقع عليها الاختيار في المشروع القومي للمستشفيات النموذجية هي: الزهور العام في محافظة بورسعيد، السويس للتأمين بالسويس، بني سويف العام، الإسماعيلية العام، سمالوط العام في المنيا، دمياط التخصصي، بنها بالقليوبية، الغردقة العام بالبحر الأحمر، دمنهور التعليمي بالبحيرة، مطروح العام، جمال عبدالناصر بالإسكندرية، قنا العام، مبرة أسيوط، الهلال للتأمين الصحي بسوهاج، الخارجة بالوادي الجديد، المجمع الطبي للتأمين الصحي بالغربية، شبين الكوم التعليمي بالمنوفية، العريش العام بشمال سيناء، الأقصر الدولي، الطور بجنوب سيناء، معهد ناصر وأحمد ماهر التعليمي بالقاهرة، والعجوزة بالجيزة، المنصورة الدولي بالدقهلية، الأحرار التعليمي بالشرقية، كفر الشيخ العام، والفيوم للتأمين الصحي.