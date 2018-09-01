السيسي يرحب بمشاركته في «منتدى التعاون الصين إفريقيا»: تخدم مصالح إفريقيا والصين

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وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي ، في ساعة مبكرة من صباح اليوم السبت ، الموافق 1 سبتمبر من العام الحالي 2018 ، إلى العاصمة الصينية بكين ، حيث استقبله نظيره الصيني شي جين بينج ، في مقر قاعة الشعب الكبرى ، حيث أقيمت مراسم الاستقبال الرسمي الرئيس السيسي ، فضلا عن عزف السلامين الوطنيين لمصر والصين ، واستعراض حرس الشرف.

المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية ، السفير بسام راضي ، قال إن الرئيسين المصري والصيني ، عقدا جلسة مشاورات ثنائية ، أعقبها جلسة موسعة بحضور وفدي البلدين.

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وأضاف السفير بسام راضي ، أن الرئيس الصيني استهل اللقاء ، بالترحيب بالرئيس عبد الفتاح السيسي كما أعرب عن سعادته للقائه مجددا ، وأشاد بتطور العلاقات الثنائية بين البلدين ، ووصولها إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية الشاملة ، مشددا على ثقته الكبيرة في مستقبل الشراكة المصرية الصينية ، لما فيه صالح البلدين الصديقين ، وبما يعكس حضارة وعراقة تاريخيهما.

وزاد المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية ، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي ، أعرب خلال لقائه مع نظيره الصيني ، عن ترحيبه بتطور العلاقات الثنائية التاريخية بين مصر والصين ، وارتقائها إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية الشاملة.

ولفت الرئيس السيسي خلال اللقاء ، إلى التقدم الكبير الذي شهده التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين ، خاصة بعد التوقيع على اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة ، والبرنامج التنفيذي لتعزيز علاقات الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين.

وأشاد السيسي كذلك ، بالمشاركة الصينية في دعم التنمية في مصر ، خاصة في العديد من المشروعات التنموية الكبري التي تنفذ في الوقت الحالي ، مشددا على أهمية العمل دفع وتعزيز الاستثمارات الصينية المباشرة في مصر ، وزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين ، والتعاون في العديد من المجالات الأخرى ، خاصة مشروعات توطين التكنولوجيا وتكنولوجيا الفضاء ، بما يساهم في الانتقال بالشراكة القائمة بينهما إلى مستوى جديد ، يحقق المزيد من المصالح المشتركة للجانبين.

وأعرب السيسي خلال اللقاء ، عن ترحيبه بالمشاركة في قمة «منتدى التعاون الصين إفريقيا» ، مؤكدا ثقته في أنها سوف تسفر عن نتائج تخدم المصالح الإفريقية والصينية ، على ضوء اهتمام الجانبين باستغلال الفرص المتوفرة لديهما ، لتطوير علاقات التعاون المشتركة.

وأكد الرئيس عبد الفتاح السيسي ، حرص مصر على مواصلة تعزيز وتفعيل آليات منتدى التعاون «الصين إفريقيا» ، خاصة خلال رئاستها للاتحاد الإفريقي في العام 2019 ، في ظل ما هو متوفر من توافق في الرؤي ، بشأن أولويات التنمية في الدول الإفريقية والصين ، فضلا عن حرص مصر على تطوير التعاون الثلاثي في هذا الإطار.