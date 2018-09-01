الرئيس الصيني لـ«السيسي»: ما حققته مصر من استقرار أمني وإصلاح اقتصادي أمر «جيد»

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وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي ، في ساعة مبكرة من صباح اليوم السبت ، الموافق 1 سبتمبر من العام الحالي 2018 ، إلى العاصمة الصينية بكين ، حيث استقبله نظيره الصيني شي جين بينج ، في مقر قاعة الشعب الكبرى ، حيث أقيمت مراسم الاستقبال الرسمي الرئيس السيسي ، فضلا عن عزف السلامين الوطنيين لمصر والصين ، واستعراض حرس الشرف.

المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية ، السفير بسام راضي ، قال إن الرئيسين المصري والصيني ، عقدا جلسة مشاورات ثنائية ، أعقبها جلسة موسعة بحضور وفدي البلدين.

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وأضاف السفير بسام راضي ، أن الرئيس الصيني استهل اللقاء ، بالترحيب بالرئيس عبد الفتاح السيسي كما أعرب عن سعادته للقائه مجددا ، وأشاد بتطور العلاقات الثنائية بين البلدين ، ووصولها إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية الشاملة ، مشددا على ثقته الكبيرة في مستقبل الشراكة المصرية الصينية ، لما فيه صالح البلدين الصديقين ، وبما يعكس حضارة وعراقة تاريخيهما.

وأضاف الرئيس الصيني ، قائلا إن ما حققته مصر من إنجازات ، خاصة على صعيد الإصلاح الاقتصادي والاستقرار الأمني ، فضلا عن تنفيذ العديد من المشروعات القومية الكبري خلال فترة وجيزة ، ساهم في تشجيع كبرى الشركات الصينية للعمل في مصر ، والمساهمة في تنفيذ تلك المشروعات.

وأكد شي جينج بينغ ، دعم الحكومة الصينية لمصر على مختلف الأصعدة ، خاصة في المجالين الاقتصادي والتجاري ، لافتا إلى أهمية العمل من أجل زيادة التبادل التجاري بين مصر والصين ، خاصة وأن مصر واحدة من ضيوف الشرف في مؤتمر شنجهاى للاستيراد ، المقرر عقده في شهر نوفمبر المقبل ، ما يعد فرصة طيبة للترويج للمنتجات المصرية ، وسد العجز في الميزان التجاري بين البلدين.

وزاد الرئيس الصيني ، قائلا إن مستوى التنسيق الجاري على المستوى السياسي بين البلدين ، فيما يخص عدد من الموضوعات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك ، يعكس حرصهما على تعميق وتعزيز العلاقات الاستراتيجية بينهما ، مرحبا في الوقت ذاته ، بمشاركة الرئيس في قمة «منتدى التعاون الصين – إفريقيا».

وأشار شي جينج بينغ ، إلى ما تمثله مصر باعتبارها إحدى أهم الدول الإفريقية ، فضلا عن توليها رئاسة الاتحاد الإفريقي خلال العام 2019 ، ما يدفع بأهمية استمرار التنسيق والتشاور عالي المستوى ، القائم بين البلدين ، بهدف تطوير العلاقات مع القارة الإفريقية ، والتي تحظى باهتمام بالغ من جانب الصين ، خاصة مع إطلاق الصين لمبادرة «الحزام والطريق» ، بهدف تعزيز التعاون والتكامل بين آسيا وأوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا ، وتعزيز الربط بين تلك الدول لدفع التبادل التجاري بينها.