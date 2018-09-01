السيسي لنظيره الصيني: ندعم «الحزام والطريق».. ودورنا فيها مهم

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وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي ، في ساعة مبكرة من صباح اليوم السبت ، الموافق 1 سبتمبر من العام الحالي 2018 ، إلى العاصمة الصينية بكين ، حيث استقبله نظيره الصيني شي جين بينج ، في مقر قاعة الشعب الكبرى ، حيث أقيمت مراسم الاستقبال الرسمي الرئيس السيسي ، فضلا عن عزف السلامين الوطنيين لمصر والصين ، واستعراض حرس الشرف.

المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية ، السفير بسام راضي ، قال إن الرئيسين المصري والصيني ، عقدا جلسة مشاورات ثنائية ، أعقبها جلسة موسعة بحضور وفدي البلدين.

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وأضاف السفير بسام راضي ، أن الرئيس الصيني استهل اللقاء ، بالترحيب بالرئيس عبد الفتاح السيسي كما أعرب عن سعادته للقائه مجددا ، وأشاد بتطور العلاقات الثنائية بين البلدين ، ووصولها إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية الشاملة ، مشددا على ثقته الكبيرة في مستقبل الشراكة المصرية الصينية ، لما فيه صالح البلدين الصديقين ، وبما يعكس حضارة البلدين.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية ، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي ، أكد دعم مصر لمبادرة الرئيس الصيني «الحزام والطريق» ، خاصة وأن مصر تعد شريكا حضاريا وتاريخيا للصين ، في المبادرة التي تمثل إعادة لإحياء طريق «الحرير» ، كما تشكل المبادرة عددا آٔخر من المحاور الثقافية والحضارية ، التي تهدف إلى تحقيق الترابط بين الشعوب ، وهى الأهداف التي طالما أيدتها مصر وسعت إلى تعزيزها.

وأكد السيسي خلال اللقاء أيضا ، أهمية الدور المصري في إطار المبادرة ، أخذا في الاعتبار موقعها الجغرافي المتميز ، الذي يربط بين قارات آسيا وأوروبا وإفريقيا ، إضافة إلى وجود قناة السويس بها ، التي تعد مسارا تجاريا محوريا ، لتعزيز وتيسير حركة التجارة عالميا ، بما يتوافق مع مبادئ وأهداف مبادرة الحزام والطريق.

وبحسب السفير بسام راضي ، تطرقت المباحثات بين الرئيسين المصري والصيني كذلك ، إلى عدد من الموضوعات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك ، حيث أكد الرئيس الصيني ،دعم بلاده لجهود مصر في إطار مكافحة الإرهاب ، واقتلاع التطرف من منطقة الشرق الأوسط ، وتوافقت وجهات النظر بين البلدين أيضا ، إزاء أهمية العمل على التوصل إلى حلول سياسية ، للأزمات التي تمر بها منطقة الشرق الأوسط ، كما اتفقا على استمرار التشاور التنسيق بينهما في الأُطر والمحافل الدولية.

وبعد انتهاء المباحثات الرسمية ، شهد الرئيسان توقيع عدد من الاتفاقيات بين حكومتي مصر والصين ، بهدف التعاون في المجال الاقتصادي.