الإسكان: هناك 3 ملايين عقار مخالف بينهم 400 ألف مهدد بالانهيار

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كشف الدكتور أحمد فرحات، رئيس جهاز التفتيش الفني على أعمال البناء بوزارة الإسكان، أن هناك 3 ملايين عقار مبني مخالف، مشيرًا إلى أن الجهاز يحاول حل كافة المشاكل التي يقدمها المواطنين للجهاز.

وزاد فرحات خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق، في برنامج “نظرة”، المذاع على قناة “صدى البلد”، أمس الجمعة، أن الجهاز يحاول إيجاد حلول لأي مشاكل تعسفية يواجهها المواطنين، مشيرًا إلى أنه يتم إحالة أي مسئول مخالف للنيابة وفقًا للضبطية القضائية لرجال الجهاز.

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وأكد رئيس جهاز التفتيش الفني على أعمال البناء بوزارة الإسكان، أن المسئولين عاكفون على متابعة وحل المشكلات والشكاوى التي يقدمها المواطنون للجهاز، مشيرًا إلى أنه هناك 3 ملايين عقار مبني مخالف، وبها حوالي 25 ألف وحدة سكنية بمخالفات متعددة .

وأردف فرحات، أن هناك 400 ألف عقار تم بناؤها بدون ترخيص خلال الفترة الماضية فقط، لافتًا إلى أن هذه العقارات مهددة بالانهيار في أي وقت، وسكانها معرضون للموت، لأنها بنيت بطريقة مخالفة وبدون أي إشراف هندسي عليها.

وتابع، أن من بين الـ 3 ملايين عقار مخالف هناك 44 ألف عقار صادر لها قرارات إزالة ولم تنفذ، مشيرًا إلى أنه تم تنفيذ 22% من قرارات الإزالة، لافتًا إلى أن هذه العقارات المتبقية مهددة بالانهيار في أي وقت.

وذكر رئيس جهاز التفتيش الفني على أعمال البناء بوزارة الإسكان، أن محافظة الشرقية لها نصيب الأسد من مخالفات البناء، مؤكدًا أن نسبة المخالفات بها وصلت إلى 19% عن باقي المحافظات، بينما نجد أن الجيزة هي أكبر محافظة في البناء بدون ترخيص.