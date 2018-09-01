في اليوم الأول لصرف معاشات سبتمبر .. 274 ألف عملية صرف آلي بقيمة 327 مليون جنيه

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تتابع وزيرة التضامن الاجتماعي عن كثب، منذ صباح اليوم السبت، انتظام عملية صرف معاشات شهر سبتمبر فى يومها الأول، حيث تلقت تقريرًا من غرفة العمليات المشكلة من قيادات الصندوقين الحكومى العام والخاص، والتى تعمل على مدى ساعات اليوم لمتابعة عمليات الصرف.

وأكد التقرير الذي عٌرض على وزيرة التضامن، انتظام عمليات صرف المعاشات بسهولة ويسر، ودون تلقى أية شكاوى عبر ماكينات الصرف الآلية A.T.M، حيث تمت اليوم 274 ألف عملية صرف آلي منذ الصباح وحتى الساعة الرابعة عصرًا، بقيمة 327 مليون جنيه.

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ووجهت وزيرة التضامن غادة والي، توجيهاتها للمسئولين بالوزارة باتخاذ الاستعدادات اللازمة لبدء صرف معاشات سبتمبر لـ 7.6 مليون قائم بالصرف بإجمالى 12.7 مليار جنيه، وتيسير عمليات الصرف مع ضمان انتظام الصرف من المنافذ المختلفة.

جدير بالذكر أنه متاح لأصحاب المعاشات الذين يصرفون من منافذ صندوقىّ التأمين الاجتماعي وعددهم 2.6 مليون قائم بالصرف بقيمة إجمالية 3.3 مليار جنيه الصرف من ماكينات الصرف الآلية A.T.M بداية من اليوم السبت، ومن خلال منافذ مكاتب التأمينات اعتبارًا من غدا الأحد.

أما أصحاب المعاشات المحول صرفها على بنك ناصر الاجتماعي ومكاتب البريد، وعددهم 3.5 مليون قائم بالصرف بقيمة إجمالية 5.7 مليار جنيه يستحقون الصرف اعتبارًا من يوم الأربعاء الموافق 5 سبتمبر.

هذا وقد صرح مصدر مسئول بوزارة التضامن الاجتماعي، أنه من المقرر أن يتم صرف المعاشات المحولة على البنوك، وعددها 1.5 مليون قائم بالصرف بقيمة إجمالية قدرها 3.7 مليار جنيه إعتباراً من يوم 10 سبتمبر الجاري.