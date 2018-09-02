“البيئة” تستعد لمواجهة “السحابة السوداء” الناجمة عن حرق قش الأرز

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تسعى وزارة البيئة لمواجهة ظواهر تلوث الهواء الحادة وعلى رأسها، السحابة السوداء، لذلك وفي إطار توجيهات الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة بمواجهة ظاهرة نوبات تلوث الهواء الحادة لهذا العام، بكل قوة واحكام تنفيذ محاور منظومة قش الأرز.

قام الدكتور محمد صلاح الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة بجولة تفقدية للفرع الإقليمى للجهاز بالشرقية لمتابعة استعدادات الفرع لموسم السحابه السوداء و إعلان انطلاق منظومة جمع و تدوير قش الأرز لهذا العام وذلك بحضور القيادات المعنية بالوزارة و الفرع الاقليمى .

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وعقب الجولة التفقدية اجتمع الدكتور محمد صلاح بالعاملين بالفرع و أشاد بجهودهم فى حماية البيئة و حثهم على ضرورة تكثيف الجهود خلال الفترة المقبلة للحد من الحرق المكشوف للمخلفات الزراعية و خاصة قش الأرز.

و خلال الاجتماع أكد الدكتور محمد صلاح على ضرورة الاستمرار فى رفع الوعى البيئى لدى الفلاحين بقيمة القش و اساليب الاستفادة منه وكيفية إعادة استخدامه نظرا للعائد الاجتماعى و الاقتصادى لبرامج وزارة البيئة فى الاستفادة من المخلفات الزراعية و تحويلها الى مواد جديدة ذات قيمة اقتصادية و منها العلف الحيوانى و الأسمدة العضوية لما له من مردود اقتصادى على المزارع.

وزاد صلاح، أن الوزارة تعمل على توفير العديد من المعدات الخاصة بالجمع و الكبس و الفرم لتدوير المخلفات الزراعية وهو ما يعمل على فتح فرص عمل جديدة و غير تقليدية للشباب فى مجال تدوير المخلفات الزراعية.

و أكد صلاح خلال لقاءه بالعاملين على ضرورة التكاتف خلال الموسم الحالى لاحكام السيطرة على مصادر الظاهرة بالمحافظة ومنها متابعة غلق الأنشطة الصناعية الغير مرخصة خلال تلك الفترة و الحد من التلوث الصناعى و متابعة توافق انبعاثات الصناعات لقانون البيئة و تعديلات.

ومن خلال الجولة التفقدية للرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة، تم عقد إجتماع مع السكرتير المساعد للمحافظة بمقر ديوان عام المحافظة تم خلاله عرض خطة الوزارة لمواجهة ظاهرة القش بالمحافظة و التى وضعت بما يتناسب مع طبيعة المحافظة و إمكانياتها من أجل تحقيق نتائج ايجابية و ملموسة على ارض الواقع للمنظومة

كما تم التعرف على آلية وزارة البيئة فى تأجير معدات جمع و فرم المخلفات الزراعية للمتعهدين للحد من ظاهرة الحرق و هو ما يعود بالنفع على الفلاح و البيئة و يضمن مواجهة بعض الصعوبات التى قد تواجهه الفلاح فى الجمع و التدوير .

وخلال اللقاء طالب ممثلى مديرية الزراعة بالمحافظة بالمشاركة فى دعوة الفلاحين للحد من الحرق المكشوف للمخلفات الزراعية و الاستفادة منه بالتدوير سواء للقش او حطب الذرة مشيرا الى بروتوكول الوزارة مع جهاز مشروعات الصناعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر و التى تتيح للشباب فرص امتلاك مفارم بشروط ميسرة كأحد مبادرات وزارة البيئة لتوفير فرص عمل فى مجال الحد من تدوير المخلفات الزراعية.

و أثنى مساعد السكرتير العام للمحافظة خلال الاجتماع على جهود وزارة البيئة في الحد من نوبات تلوث الهواء الحادة ودورها الكبير فى توعية المزارعين والفلاحين بأهمية الإستفادة من المخلفات الزراعية وعدم حرقها مستعرضا جهود المحافظة فى حل مشكلة المخلفات الصلبة بالمحافظة .

كذلك قام الدكتور محمد صلاح بزيارة ميدانية لمواقع تجميع و كبس قش الأرز بكل من مركز كفر صقر و مركز فاقوس ومركز بلبيس تفقد خلالها عدد من معدات الجمع المؤجرة من قبل الفرع و المفارم و سير عملية الجمع و كبس و فرم القش.

وأكد المتعهدون بالمحافظة على فؤائد عمليات جمع و كبس و فرم القش و انها ذات عائد اقتصادى مجزى علاوة على العائد البيئى و ان هذا العام يشهد قيام المتعهدين بشراء القش من الفلاحين قبل عمليات الحصاد و هو ما يعكس مدى وعى الفلاح بأهمية القش و قيمته الاقتصادية .

كما قام الرئيس التنفيذى للجهاز بمشاركة الفرع فى حملة قياس عوادم المركبات بطريق الزقازيق السريع، والتي حث خلالها قائدى المركبات على أهمية الحفاظ على البيئة و ضبط المركبات حيث ان عوادم المركبات الغير متوافقة بيئيا تعد أحد مصادر التلوث التى يعاقب عليها قانون البيئة ولائحتة التنفيذية .

كما شملت الجولة تفقد أحد مكامير الفحم المطورة و المتوافقة بيئيا و التى تقوم الوزارة بالعمل على التحول اليها بدلا عن المكامير التقليدية الملوثة للبيئة حيث تتيح عمليات تطوير مكامير الفحم النباتي العديد من المزايا الإقتصادية والإجتماعية والبيئية، فتعمل على تحسين اقتصاديات انتاج الفحم النباتي وتحسين مواصفات المنتج النهائي وتعزيز القيمة التنافسية والتصديرية له، كما تعمل على حماية البيئة وصحة المواطنين من خلال الحد من الانبعاثات الضارة الناتجة عن عمليات التفحيم العشوائية المستخدمة، بالإضافة إلى تحسين بيئة العمل للعاملين بالمهنة، ودعم تكنولوجيات الانتاج الانظف في مجال انتاج الفحم النباتي بما يحقق المنفعة العامة، علاوة على توفير فرص عمل ودمج العاملين في هذه المهنة داخل منظومة الاقتصاد الرسمى للدولة.

يذكر أن وزارة البيئة استعدت لموسم قش الأرز بالأفرع الإقليمية عن طريق عدة محاور وهي: تقديم توعية استباقية للموسم وغرفة عمليات بالفرع لمتابعة الموقف على مدار 24 ساعة ونشر سيارات مجهزه بأجهزة GPS لتحديد المواقع وخطوط السير لضمان سرعة الإستجابة ، واستخدام صور أقمار صناعية عن أماكن الحرق، الاستعانة بمحطات الرصد للملوثات الثابته والمتحركة بالإضافة لتقارير هيئة الأرصاد الجوية.

كذلك شملت إستعدادات الافرع الإقليمية للوزارة على محاور للمرور الميدانى يتم المناورة بها حسب تقارير الحصاد لمتابعة المنظومة وتحرير محاضر للمخالفين بحرق قش الأرز وبصفة خاصة عدم وجود داعى للحرق نظرا لتوفير وزارة البيئة للمعدات المطلوبة لعملية الجمع والكبس والفرم لقش الارز، دعم المتعهدين وشباب الخريجين لفتح مواقع تجميع قش الأرز والدعم بخمسين جنيه مقابل كل طن ، توفير كافة المعدات المطلوبة لجمع القش من جرارات ومكابس ومفارم للأيجار بأسعار رمزيه ، تنفيذ حملات قياس عوادم السيارات وحملات للتفتيش على الصناعات ، بالإضافة إلى التنسيق مع مختلف الجهات المعنية من محافظات ومديريات الزراعة ومديريات الأمن و اقسام المرور والدفاع المدني وشرطه المسطحات.