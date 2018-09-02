ارتفاع حالات الوفيات بين الحجاج المصريين إلى 66

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صرح الدكتور خالد مجاهد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، بأن عدد الوفيات بين الحجاج المصريين بالأراضي السعودية، أصبح 66 حالة وفاة بعد أن توفى اليوم 3 حالات جديدة .

وقال “مجاهد” أن الحالة الأولى لحاجة تدعى زينب عبدالله حسنين، 72 عاما، من محافظة أسوان، توفيت بمكة المكرمة، وتتبع حج وزارة الداخلية، والحالة الثانية لحاج يُدعى يوسف محمد يوسف سالم، 67 عاما، من محافظة الدقهلية، ويتبع حج السياحة، لافتاً إلى أنه توفي بالمدينة المنورة، والحالة الثالثة لحاج يدعى عبدالكريم عبدالقادر أحمد ، 79 عاما، من محافظة أسوان، ويتبع حج وزارة الداخلية، توفي بمكة المكرمة.

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وأشار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان أن كل الحالات توفوا نتيجة هبوط حاد في الدورة الدموية والتنفسية، وأوضح أن غرفة الطوارئ بالبعثة الطبية في مكة تلقت بلاغاً بالوفاة، لافتاً إلى أنه تم التنسيق مع السلطات المختصة بإنهاء الإجراءات المتعلقة بشهادات الوفاة.

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