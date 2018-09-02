شيخ الأزهر يقرر صرف شهر لمستحقي الزكاة مع بدء العام الدراسي الجديد

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قرر فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، رئيس مجلس أمناء بيت الزكاة والصدقات المصري، صرف شهر إضافي لمستحقي الزكاة، و المسجلة اسمائهم في بيت الزكاة والصدقات المصري، بهدف مواجهة الأعباء المادية المتعلقة ببدء العام الدراسي الجديد.

وتضمن بيان مشيخة الأزهر السبت، أن إجمالي تكلفة هذه المساعدات الإضافية تبلغ ما يقرب من 73 مليون جنيه ، ويأتي هذا في ظل ما يوليه فضيلة الإمام الأكبر من اهتمام ودعم لمستحقي الزكاة، وتكليفاته المستمرة لمسؤولي بيت الزكاة بتوفير الدعم الكامل للمحتاجين وإيصال المساعدات لهم بالطريقة التي تحفظ كرامتهم وتساعدهم على أعباء الحياة.

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وقرر أيضا أن يتم البدء فى صرف هذه المساعدات اعتبارا من بعد غد ويستمر الصرف حتى 23 سبتمبر الجاري.

وفي نفس السياق يقوم بيت الزكاة والصدقات المصري بعمل مسح حول القرى الأكثر فقرًا في جميع محافظات الجمهورية، وذلك عن طريق فريق عمل ميداني، بالإضافة إلى التعاون الدائم مع المجلس القومي للمرأة، ووزارة التضامن الاجتماعي؛ لتقديم المساعدة للفئات الأكثر استحقاقًا للزكاة.