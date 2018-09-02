منظمة أمريكية تختار طبيب مصري ضمن 17 جراح لمساعدة الدول النامية

منذ 45 دقيقة أخبار مصر
منظمة أمريكية تختار طبيب مصري ضمن 17 جراح لمساعدة الدول النامية
الدكتور هانى عبد الجواد استاذ العظام والعمود الفقري

وقع اختيار المنظمة الأمريكية لجراحة تشوهات العمود الفقرى ومقرها ولاية ويسكونسون بالولايات المتحدة الأمريكية ، على الدكتور هانى عبد الجواد،  مدرس جراحة العظام  بكلية طب البنات جامعة الازهر بالقاهرة ، كواحدًا ضمن فريق طبي ضم 17 جراح عمود فقرى على مستوى العالم ، بهدف إعداد لجنة مساعدات فى مجال جراحات تشوهات العمود الفقرى ، لمساعدة الدول النامية فى هذه الجراحات .

هذا وقد سبق أن قامت  المنظمة الأمريكية  بمنح الدكتور هانى عبد الجواد جائزة عن  جراحى العمود الفقرى عن قارة إفريقيا ، وتم تكريمه على هامش انعقاد المؤتمر السنوى للمنظمة  فى يوليو الماضى بولاية كاليفورنيا بالولايات المتحدة الامريكية .

يذكر  أن الجراح المصري، الدكتور هانى عبد الجواد حصل على بكالوريوس  الطب عام 2002 ، ثم تم تعينه نائبا بقسم العظام، وحصل على درجة  الماجستير عام  2007  ،  والدكتوراة  عام  2013   فى جامعة الأزهر ، سافر عبد الجواد خارج مصر أكثر من مرة للمشاركة فى العديد من المؤتمرات الدولية، كما ترأس المؤتمر الدولى لجراحي العمود الفقري بسويسرا فى 2016  .

أما عن التكريمات والجوائز، فقد تم تكريمة  لفوزه بجائزة أفضل بحث عدة مرات، كما حصل عبد الجواد على جائزة أفضل بحث  فى مجال إصلاح  تشوهات العمود الفقرى بكندا ، كما كرمه  مجلس جامعة الازهر عام  2014  وقام الدكتور اسامة العبد رئيس جامعة الأزهر أنذاك بتكريمة ومنحه شهادة  التمييز العلمى ، وحصل على عدة زمالات فى مجال جراحات العمود الفقرى للأطفال والكبار من جامعة مونتريال بكندا ، إضافة الى حصوله على زمالة مؤسسة كليفلاند بأمريكا .