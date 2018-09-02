منظمة أمريكية تختار طبيب مصري ضمن 17 جراح لمساعدة الدول النامية

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وقع اختيار المنظمة الأمريكية لجراحة تشوهات العمود الفقرى ومقرها ولاية ويسكونسون بالولايات المتحدة الأمريكية ، على الدكتور هانى عبد الجواد، مدرس جراحة العظام بكلية طب البنات جامعة الازهر بالقاهرة ، كواحدًا ضمن فريق طبي ضم 17 جراح عمود فقرى على مستوى العالم ، بهدف إعداد لجنة مساعدات فى مجال جراحات تشوهات العمود الفقرى ، لمساعدة الدول النامية فى هذه الجراحات .

هذا وقد سبق أن قامت المنظمة الأمريكية بمنح الدكتور هانى عبد الجواد جائزة عن جراحى العمود الفقرى عن قارة إفريقيا ، وتم تكريمه على هامش انعقاد المؤتمر السنوى للمنظمة فى يوليو الماضى بولاية كاليفورنيا بالولايات المتحدة الامريكية .

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يذكر أن الجراح المصري، الدكتور هانى عبد الجواد حصل على بكالوريوس الطب عام 2002 ، ثم تم تعينه نائبا بقسم العظام، وحصل على درجة الماجستير عام 2007 ، والدكتوراة عام 2013 فى جامعة الأزهر ، سافر عبد الجواد خارج مصر أكثر من مرة للمشاركة فى العديد من المؤتمرات الدولية، كما ترأس المؤتمر الدولى لجراحي العمود الفقري بسويسرا فى 2016 .

أما عن التكريمات والجوائز، فقد تم تكريمة لفوزه بجائزة أفضل بحث عدة مرات، كما حصل عبد الجواد على جائزة أفضل بحث فى مجال إصلاح تشوهات العمود الفقرى بكندا ، كما كرمه مجلس جامعة الازهر عام 2014 وقام الدكتور اسامة العبد رئيس جامعة الأزهر أنذاك بتكريمة ومنحه شهادة التمييز العلمى ، وحصل على عدة زمالات فى مجال جراحات العمود الفقرى للأطفال والكبار من جامعة مونتريال بكندا ، إضافة الى حصوله على زمالة مؤسسة كليفلاند بأمريكا .