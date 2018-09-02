حنورة: طرح شريحة الـ 3 أفدنة بنظام حق الانتفاع لصغار المستثمرين

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أعلن المهندس عاطر حنورة رئيس شركة تنمية الريف المصري الجديد، أن وزرارةو الزراعة واستصلاح الأراضي، قد قامت بإجراء دراسات الجدوى لطرح أراضٍ بنظام الانتفاع بعد أن تم استيفاء كل الدراسات المتعلقة بتسهيل حصول الشباب على الأراضي، مشيرًا إلى أنه تم الاتفاق على إضافة شريحة جديدة لصغار المستثمرين تصل لـ 3 أفدنة كي تتماشى مع القدرات المالية لبعض المستثمرين.

وأضاف حنورة، في مداخلته الهاتفية لبرنامج “هنا العاصمة”، المذاع على قناة “سي بي سي”، أمس السبت، الموافق الأول من سبتمبر، أن قطع الأراضي المطروحة لشريحة صغار المستثمرين، تقع بمنطقة غرب المنيا وامتداد غرب المنيا وتصل مساحتها نحو 100 ألف فدان، موضحًا أن الطرح على مساحات أراضٍ بقيمة سنوية 1000 جنيه مقابل حق الانتفاع للفدان، وبزيادة 10% كل 3 سنوات.

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جدير بالذكر، أن شركة “تنمية الريف المصرى الجديد” ، سوف تبدأ غدًا الإثنين، الموافق 3 سبتمبر، في فتح باب التعاقد بنظام حق الانتفاع على قطع من أراضى مشروع استصلاح وتنمية المليون ونصف المليون فدان.