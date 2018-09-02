التضامن: تمويل برنامج “مستورة” يقدر 250 مليون جنيه من صندوق “تحيا مصر”

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كشفت غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، ورئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي، أن مشروعات “مستورة” حتى الآن، تجاوزت 12 ألف مشروع بتمويل تجاوز 195 مليون جنيه من صندوق تحيا مصر.

وزادت “والي”، أن تمويل برنامج مستورة يقدر 250 مليون جنيه في مرحلته الأولى ممولة من صندوق تحيا مصر، ويتم تنفيذه من خلال فروع البنك المختلفة المنتشرة على مستوى الجمهورية وبالتنسيق مع أكثر من 4 آلاف لجنة زكاة تابعة للبنك.

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وأشارت وزيرة التضامن إلى أن برنامج “مستورة” يهدف إلى تمكين المرأة اقتصاديا، ورفع مؤشرات الأسر وإخراجها من مرحلة العوز، بمساعدتها على تنفيذ مشروعات متناهية الصغر لتصبح قادرة على الإنتاج وخلق مصادر لزيادة دخل الأسر الأكثر احتياجا.

وفي نفس السياق، أوضح شريف فاروق، نائب رئيس مجلس إدارة بنك ناصر، أن المشروعات التجارية تظل في صدارة المشروعات التي تقبل على تنفيذها المستفيدات، حيث بلغ إجماليها 5400 مشروعا بقيمة إجمالية تصل إلى 90 مليون جنيه يليها في الإقبال على التنفيذ مشروعات الإنتاج الحيواني، والتي بلغ عددها 4611 مشروعا بإجمالي قارب 81 مليون جنيه.

وأكمل: بينما يأتي تنفيذ المشروعات المنزلية بعدد 1235 مشروعا بإجمالي 13 مليونا 785 ألف جنيه، يلي ذلك المشروعات الصناعية والخدمية.

ولافت فاروق، إلى أن متوسط قيمة القروض يصل إلى 15 ألف جنيه للمرأة القادرة على العمل ويتم منح القروض في صورة مشروعات وليس مبالغ نقدية، على أن يتم تقديم المستندات المطلوبة للحصول على المشروع من طلب للحصول على القرض مرفقا به صورة بطاقة الرقم القومي على تكون سارية.

وأوضح نائب رئيس مجلس إدارة بنك ناصر، أنه بالإضافة إلى بيان بالمعاش أو النفقة إن وجد، على أن تكون لجان الزكاة هي الضامن لكافة المشروعات الممنوحة عن طريقها.

يذكر أن وزيرة التضامن الاجتماعي غادة والي، كانت قد أعلنت في وقت سابق عن تخصيص 3 آلاف مشروع من مشروعات (مستورة) للسيدات من ذوات الإعاقة تماشيا مع خطط وزارة التضامن الاجتماعي في دعم وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة وتنفيذا لإستراتيجية 2018 عام الأشخاص ذوي الإعاقة.