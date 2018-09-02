«الأرصاد» لـ«المحافظين»: الخريف قاس.. اتخذوا ما يلزم لمواجهته

Advertisements

قال رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للأرصاد الجوية ، الدكتور أحمد عبد العال ، اليوم الأحد ، الموافق 2 سبتمبر من العام الحالي 2018 ، إن فصل الخريف سوف يبدأ في يوم 22 سبتمبر الحالي ، ويستمر لمدة 3 أشهر مقبلة.

وفي بيان صحفي عنه ، اليوم الأحد ، أوضح الدكتور أحمد عبد العال ، أن فصل الخريف من أجمل فصول العام في مصر ، وأحيانا يتخلله حالات من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية ، حال توافر بعض التوزيعات الضغطية ، التي تؤدي إلى حالة عدم الاستقرار ، ما ينتج عنه بعض الظواهر الجوية العنيفة ، ويأتي على رأسها تكاثر السحب الممطرة والرعدية ، التي يصاحبها عادة سقوط أمطار غزيرة على السواحل الشمالية للبلاد ، خاصة في محافظة الإسكندرية ، تصل إلى حد السيول أحيانا ، على محافظات صعيد مصر وسلاسل جبال البحر الأحمر وسيناء ، نظرا لطبيعتها الجغرافية.

Advertisements

وناشدت الهيئة العامة للأرصاد الجوية ، المحافظين والمسؤولين في المحافظات ، اتخاذ التدابير والاستعدادات اللازمة مبكرا ، لمجابهة هذه الظاهرة ، وذلك بهدف تأمين وسلامة أرواح المواطنين والمنشآت ، والمحافظة على شبكة الطرق ، وتأمين حركة السياحة ، وانتظام حركة المرور في المحافظات كافة.