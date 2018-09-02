تعرف على أسماء قيادات المحليات في حركة المحليات الجديدة

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أصدرت وزارة التنمية المحلية ، برئاسة اللواء محمود شعراوي ، قبل قليل ، أكبر حركة تعيين وتنقلات في المحليات للعام الحالي 2018 ، لـ111 قيادة في الإدارة المحلية ، بينها 75 قيادة جديدة ، فضلا عن تحريك 36 قيادة محلية بهدف الاستفادة من خبراتهم في تطوير العمل في المراكز والمدن.

وتضمنت الحركة 12 سكرتير عام محافظة ، 10 سكرتيري عموم مساعدين ، 61 رئيس مركز ومدينة ، إضافة إلى 25 رئيس حي.

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اللواء محمود شعراوي ، قال إنه سبق الإعلان عن مسابقة لاختيار 92 قيادة بدرجاتها المختلفة ، تقدم لها 1314 متسابقا وأُجريت اختبارات لهم ، تضمنت السمات الشخصية والعلوم النفسية واختبار معلومات وقانون ، وشكلت الوزارة لجنة خبراء في العمل بالإدارة المحلية وأساتذة جامعة وأكاديميين ، لإجراء مقابلات شخصية ، واستقرت اللجنة على اختيار 75 قيادة منهم.

وشملت الحركة تصعيد القيادات التي أثبتت نجاحها في إدارة منظمة العمل خلال فترة عملها السابقة ، وقدراتهم على تطوير العمل وتوجيه مرؤسيهم.

ويقدم موقع «مصر 365» ، أبرز الأسماء التي شملتها حركة المحليات ، وهي كالتالي:

1. عواد أحمد علي أحمد عبد الغني سكرتيرا عاما لمحافظة القليوبية.

2. حسين احمد كمال حسين الجندي سكرتيرا عاما لمحافظة الشرقية.

3. حازم محمد عزت إسماعيل علي سكرتيرا عاما لمحافظة أسوان.

4. أحمد علي عبد العزيز مرزوق رئيسا لمركز ومدينة كفر الدوار محافظة البحيرة.

5. أحمد بسيوني محمد زيد سكرتيرا عاما لمحافظة الإسكندرية.

6. هشام أحمد علي شادى سكرتيرا عاما لمحافظة الغربية.

7. أسامة أحمد السيد الغندور سكرتيرا عاما لمحافظة شمال سيناء.

8. كمال محمد علي مصطفى شلبي سكرتيرا عاما لمحافظة قنا.

9. تامر سعيد محمد محمد عياد سكرتيرا عاما لمحافظة مطروح.

10. عبد القادر عبد الخالق عبد القادر النوري سكرتيرا عاما مساعد لمحافظة القاهرة.

11. علاء مصطفى عوض بدران سكرتيرا عاما مساعدا لمحافظة الجيزة.

12. محمد عبد الوهاب عطيه عبده السعدني سكرتيرا عاما مساعدا لمحافظة القليوبية.

13. حمدي محمود محمود الحشاش سكرتيرا عاما مساعدا لمحافظة الإسكندرية.

14. أحمد زكي رأفت عبد الوهاب سكرتيرا عاما مساعدا لمحافظة الدقهلية.

15. حامد محمود زايد هبيلة سكرتيرا عاما مساعدا لمحافظة الشرقية.

16. نبيل محمد الطيبي محمود علي سكرتيرا عاما مساعدا لمحافظة أسيوط.

17. علاء رشاد محمد حفني سكرتيرا عاما مساعدا لمحافظة سوهاج.

18. علي عبدالله حامد عبدالله رئيسا لحي المرج القاهرة.

19. إيهاب محمد رشاد أحمد مكاوي رئيسا لحي الدقي الجيزة.

20. مجدي محمد عبده الوصيف رئيسا لمدينة شبرا الخيمة القليوبية.

21. هاني محمد رضا عبد الحليم بدوي رئيسا لحي الهرم الجيزة.

22. حسن محمد صفوت حسن موافي سكرتيرا عاما مساعدا لمحافظة الفيوم.

23. وليد سيد صالح محمد البيلي سكرتيرا عاما مساعدا لمحافظة قنا.

24. حسام جمال الدين محمد الشاعر رئيسا لمدينة رأس سدر بمحافظة جنوب سيناء.

25. طارق محمد بدر الباز رئيسا لمدينة دهب بمحافظة جنوب سيناء.

26. عماد عبد المقصود محمد الدكروري رئيسا لمركز ومدينة رشيد بمحافظة البحيرة.

27. وائل محمود محمد حمزة فهمي رئيسا لحي أول الإسماعيلية بمحافظة الإسماعيلية.

28. نعمان علي نعمان علي رئيسا لحي الزهور بمحافظة بور سعيد.

29. محمد حلمي محمد محمد رئيسا لحي شرق أسيوط بمحافظة أسيوط.

30. محمد رجب خيري محمد الفحام رئيسا لمركز ومدينة الفرافرة بمحافظة الوادي الجديد.

31. صابر حسين محمد إبراهيم رئيسا لمدينة كلابشة بمحافظة أسوان.

32. فاتن إبراهيم محمد عبد العظيم رئيسا لحي فيصل بمحافظة السويس.

33. سحر شعبان حنفي محمود رئيسا لمدينة سرس الليان بمحافظة المنوفية.

34. فريدة سيد سلام سيد رئيسا لحي غرب سوهاج بمحافظة سوهاج.

35. أمل فوزي مجاهد جاب الله رئيسا لمدينة قها بمحافظة القليوبية.