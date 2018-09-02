تصريحات هامة بخصوص المرحلة الرابعة من الخط الثالث لمترو الأنفاق

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صرح نائب وزير النقل والمواصلات والقائم بأعمال رئيس الهيئة القومية للأنفاق الدكتور “عمرو شعت” أنه سوف يتم إجراء اختبارات التشغيل التجريبي للجزء الأول من المرحلة الرابعة من الخط الثالث لمترو الأنفاق خلال النصف الثاني من شهر أكتوبر القادم لعام 2018م، على أن يتم الافتتاح الرسمي خلال نهاية شهر ديسمبر القادم.

وجاءت تلك التصريحات خلال الزيارة التفقدية التي قام بها نائب وزير النقل والمواصلات اليوم الموافق الأحد من أجل متابعة أعمال تنفيذ الجزء الأول للمرحلة الرابعة للخط الثالث لمترو الأنفاق والذي يمتد بطول يصل إلى أربعة كيلو متر، ويشمل أربعة محطات نفقية وهي “محطة هارون، ومحطة هليوبوليس، ومحطة ألف مسكن، ومحطة نادي الشمس”.

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وقام عمرو شعث بتفقد تلك المحطات، كما قام بلقاء عدد من العاملين بها، وأكد على ضرورة الالتزام بالجدول الزمني للمشروع، حيث تجرى اختبارات التشغيل التجريبي للخط في النصف الثاني من شهر أكتوبر القادم لعام 2018، على أن يتم التشغيل وبشكل فعلي مع نهاية العام الحالي.

والجدير بالذكر أن وزارة النقل والواصلات تولي أهمية كبرى لمشروعات النقل الجماعي المنظم، وخصوصاً مترو الأنفاق بسبب الدور الهام جداَّ للمترو في العمل على تخفيف الضغط المروري على شوارع ومحاور محافظة القاهرة.

كما تم إنجاز الأعمال الإنشائية التابعة للجزء الأول من المرحلة الرابعة من “الخط الثالث” لمترو الأنفاق بنسبة مئوية تصل إلى تسعين في المئة، كما تم تنفيذ الأعمال المدينة بنسبة تصل إلى تسعة وتسعين في المئة، وأعمال السكة بلغت نسبة التنفيذ بها حوالي ثمانية وتسعين في المئة، وفي حين بلغت نسبة إنجاز أعمال القوى الكهربائية بما يقارب من تسعين في المئة، ونسبة الأعمال الكهروميكانيكية بلغت حوالي واحد وثمانين في المئة، وأعمال الإشارات والاتصالات والتحكم سجلت ستة وستين في المئة.

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