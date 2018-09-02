الأطباء تتخذ إجراءات جديدة للمطالبة بإقرار بدل عدوى عادل

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أعلن مجلس نقابة الأطباء خلال جلسته الأخيرة عن اتخاذ العديد من الإجراءات من أجل تفعيل مطالب النقابة بإقرار بدل عدوى عادل لجميع الأطباء، ومن تلك الإجراءات العمل على تنظيم حملة توقيعات تتم بطريقة إلكترونية للأطباء عبر موقع النقاب الإلكتروني موجه لكل من رئيس الوزراء المصري ورئيس البرلمان.

والجدير بالذكر إن نقابة الأطباء قد تقدمت خلال شهر مايو السابق بإجراءات تعديلات قانونية للبرلمان المصري من أجل العمل على رفع بدل العدوى كما تقدمت بمطالبات إلى السلطة التنفيذية متمثلة في الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء من أجل استخدم حقه القانوني من أجل رفع بدل العدوى للأطباء.

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كما أن “المحكمة الإدارية العليا” بمجلس الدولة قد أعلنت عن قبولها الطعن المقام من هيئة قضايا الدولة تحت رقم 20293 لعام 62 قضائية عليا، وقد قامت بإلغاء الحكم الصادر من “محكمة القضاء الإداري بزيادة قيمة بدل العدوى للأطباء إلي 1000 جنيه.

وتأتي تلك الإجراءات في إطار السعي الدائم والمتواصل مع جميع الجهات الرسمية من أجل رفع بدل العدوى إلى جميع الأطباء بسبب المخاطر الكبرى التي يتعرض لها الأطباء أثناء ممارسة مهنة الطب.

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