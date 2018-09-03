الارصاد تعلن رسميا موعد بداية فصل الخريف

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وضح الأستاذ الدكتور أحمد عبدالعال رئيس مجلس الإدارة الهيئة العامة للأرصاد الجوية اليوم الأحد بأنه من المنتظر أن يبدأ فصل الخريف على الجمهورية يوم 22/ 09/ 2018 ويستمر لمدة ثلاثة شهور قادمة.

وهو يعتبر من أجمل فصول السنة على مصر إلا أنه أحياناً ما يخترقه حالات من عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية إذا ما توافرت بعض التوزيعات الضغطية التي تؤدي إلى ذلك وينتج عنها بعض الظواهر الجوية العنيفة والغير مستقرة وظهور الأجواء الممطرة والرعدية وعادة يأتي بعدها سقوط الأمطار الغزيرة على السواحل الشمالية للبلاد، خاصة محافظة الأسكندرية وتصل لحد السيول أحيانا على محافظات صعيد مصر وسلاسل جبال البحر الأحمر وسيناء وفرا لطبيعتها الجغرافية.

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وصرح عبدالعال، في بيان له اليوم، إن الهيئة تهول بكل المحافظين والمسؤولين لهذه المناطق اتخاذ جميع التدابير والاستعدادات اللازمة مبكرا لمجابهة هذه الظاهرة بهدف المحافظة على أمان وسلامة أرواح السادة المواطنين والمنشأت وللمحافظة على الطرق وعلى تأمين حركة السياحة وانتظام حركة المرور داخل جميع المحافظات.

وأرشد إلى أن الهيئة سوف تصدر تحذيراتها وإرسالها للمحافظات المحددة بسوء الأحوال الجوية فيها و على أساسها ظاهرة السيول قبل حدوثها ب 72 ساعة على الأقل.