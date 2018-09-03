صباح الغد.. اعتصام بمحطة سكك حديد مصر برمسيس.. تعرف على الأسباب

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صرح “محمد سعيد عواد” وهو أحد العاملين في هيئة سكك حديد مصر عن تنظيم اعتصام في “محطة سكك حديد مصر” في رمسيس صباح الغد من عمال الهيئة.

وأكد “إن الاعتصام يأتي في إطار مطالبة العاملين بالتسوية مع أصحاب المؤهلات العليا بالهيئة طبقاً لما جاء في قانون رقم خمسة لعام 2000”.

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وقد أوضح “إن هناك سبعمائة عامل من عمال السكك الحديد يواجهون نفس المشكلة من دفع ستة عشر وسبعة عشر”، وأضاف “قد تم تعيينهم بمؤهل الثانوية العامة، والقانون يسمح لهم بأخذ مؤهل عال أثناء الخدمة ثم يجوز ترقيتهم إلى الدرجة التخصصية”.

وأكد “أنهم قد حصلوا بالفعل على المؤهلات العليا التي تسمح لهم برفع مسماهم الوظيفي إلى الدرجة التخصصية”، وأضاف “إن المساواة تأتي في الجانب الاجتماعي والوظيفي والخدمات المقدمة لهم لأن ذلك يعد حقهم القانوني”.

وأكد “إنه قد تم التواصل مع الإدارة المعنية بهيئة سكك حديد مصر، وتم اطلاعهم على الأمر، وقد تم اعطائهم موعد آخر خلال شهر أغسطس السابق لعام 2018، ولكن الرد لم يسمن من جوع، ومبررات عدم إصدار القرار تعد عديمة الأهمية”.

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