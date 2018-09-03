بالفيديو.. الهيئة القومية للأنفاق تعلن عن موعد افتتاح محطات الخط الرابع لمترو الأنفاق

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صرح نائب وزير النقل والمواصلات القائم بأعمال رئيس الهيئة القومية للأنفاق عصام شعث قائلاً “إن الخط الأول والخط الثاني بالإضافة إلى ما قد تم افتتاحه من الخط الثالث لمترو الأنفاق يخدمون حوالي اثنين ونصف مليون مواطن مصري بشكل يومي”.

وأكد عصام شعث خلال مداخلة هاتفية له عبر القناة الفضائية سي بي سي، من خلال برنامج “هنا العاصمة” قائلاً “إن مترو الأنفاق يعد نقلة حضارية في منظومة أي دولة”.

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أوضح “إن وزارة النقل والمواصلات لديها خطة طموحة من أجل تغطية القاهرة بستة خطوط لمترو الأنفاق”، وأكد “إن هيئة مترو الأنفاق تعمل على تنفيذ الخط الثالث”، وأعلن “أنه قد تم اختيار الشركة التي سوف تقوم على تنفيذ الخط الرابع للمترو”و أشار إلى إجراء مرحلة الدراسات بالنسبة إلى الخط السادس”.

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