بالفيديو.. مسؤول أمني يكشف طريقة دخول الاستروكس إلى مصر

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أعلن مساعد وزير الداخلية الأسبق لمكافحة المخدرات اللواء سامح الكيلاني خلال لقائه مع الإعلامي الكبير أحمد موسى عبر برنامج “على مسئوليتي” والذي يتم بثه عبر قناة صدى البلد الفضائية عن طرق دخول مخدر الاستروكس إلى مصر.

حيث أوضح قائلاً “مشكل الاستروكس أنه من المواد المخدرة الغير مدرجة، حيث أن هناك أحد عشر مادة قد تم إدراجها بقرار من وزير الصحة والسكان إلى اللجنة الثلاثية المشكلة من الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، ووزارة الصحة، ووزارة العدل”.

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وأشار “إن المشكلة تكمن في إن عصابات إنتاج الاستروكس والمخدرات المتواجدة في دول شرق آسيا تأخذ تلك المواد التي تدخل في تصنيع المخدر الاستروكس، ويتم إدخال مواد أخرى بتركيب كيميائي مختلف يعطي تأثير أقوى، وحينما تدخل مصر لا تكون مدرجة ضمن المواد المخدرة الممنوعة”.

وأوضح “أنه لابد من ضبط المواد المخدرة في البداية، ثم يتم إرسال عينات منها إلى الطب الشرعي، ليتم أخذ على الكود القياسي الخاص بهم ليتم إثبات أن تلك المواد مخدرة، ثم تبدأ الجهات الأمنية في التعامل معه”.

وأكد إن إدارة المخدرات متابعة لهذا الموضوع، وقد تم ضبط قضيتين قضية عشرة كيلو قد تم ضبطها داخل مطار القاهرة، كما تم ضبط قضية أخرى حوالي ثلاثة وعشرين كيلو من المواد التي يتم من خلالها تصنيع الاستروكس، وهذا منذ حوالي شهر ونصف أو شهرين.

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