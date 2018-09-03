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بالفيديو.. تصريحات هامة من النقل بخصوص الطريق الدائري الإقليمي، حيث صرح وزير النقل والمواصلات الدكتور هشام عرفات “إن قرار منع سير سيارات النقل على الطريق الدائري، كان في انتظار الانتهاء من الطريق الإقليمي”.

وقد جاءت تلك التصريحات من الدكتور هشام عرفات عبر مداخلة هاتفية له لبرنامج “مساء دي إم سي”، والذي يتم بثه عبر القناة الفضائية “دي أم سي” حيث أعلن “إن الإعلام لديه دور هام وكبير في توعية السائقين من أجل الحفاظ على أرواح المواطنين”.

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وأضاف “إن نسبة سير عربات النقل على الطريق الدائرة قد سجلت خمسين في المئة، مما يؤدي إلى زيادة نسبة حوادث الطرق”، وأكد “سوف يتم نقل عربات النقل الثقيل إلى الطريق الدائري الإقليمي بدل من الطريق الدائري الحالي”.

وأشار “إن الطريق الإقليمي سوف يعمل على توفر الكثير من الوقت لدى سائقي سيارات النقل، إلى جانب عدم وجود زحام مروري الذي يؤدي إلى إعاقة حركة السير”، وأوضح “إن هناك زيادة عشرين كيلومتراً، في سير سيارات النقل الثقيل على الطريق الدائري الإقليمي”.

وأكد الدكتور هشام عرفات “إن استهلاك الوقود سوف ينخفض أثناء سير على ذلك الطريق حيث انه طريق حر”، وأوضح الوزير “إن وجود ذلك الطريق سوف يؤدي إلى تقليل نسبة حوادث الطرق التي كانت منتشرة خلال الفترة السابقة”، وأشار إلى إن تطوير الدائري القديم سوف يكون أيضا خلال الفترة القليلة القادمة.

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