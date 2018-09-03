مشروع قانون هام جداَّ للمصريين في الخارج عند عودتهم بشكل نهائي

Advertisements

أعلنت وكيل لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب المصري النائبة “غادة عجمي” أنها سوف تتقدم “بمشروع قانون” يعد هام جداَّ للمصريين العاملين في الخاص في حالة عودتهم بشكل نهائي إلى مصر.

وأوضح أن مشروع القانون يهدف إلى رفع “الجمارك” عن جميع الأغراض الشخصية للمصريين العاملين في الخارج مرة واحدة فقط في حالة عودتهم إلى وطنهم بشكل نهائي.

Advertisements

وأكد أن الأغراض الشخصية تتمثل في “البوتاجاز، والثلاجة، والتليفزيون، وكذلك السيارة”، وشددت على ضرورة أن يكون هناك تقنين من أجل رفع الجمارك عن تلك الأغراض الشخصية.

وأكدت النائبة غادة عجمي إلى ضرورة أن يكون مر على سفر المصري خارج الوطن أكثر من خمسة عشر عاماً، وأكدت “أنه سوف يكون هناك تسهيلات على المصريين في الخارج عند عودتهم حتى لا تكون عليهم أي أعباء مالية”.

أقرا المزيد المركزي يعلن ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج خلال السنة المالية 2017/ 2018