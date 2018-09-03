الأرصاد الجوية تحذر المحافظين من سيول الخريف

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أعلن مدير مركز التحاليل بالهيئة العامة للأرصاد الجوية محمود شاهين قائلاً “إن الهيئة قد قامت بإصدار بيان احترازي حذرت فيه جميع المحافظين من سيول الخريف”.

وأوضح “إن فصل الخريف سوف يبدأ يوم الثاني والعشرين من شهر سبتمبر الجاري لعام 2018″، وقد جاء تلك التصريحات خلال مداخلة هاتفية له لبرنامج “هذا الصباح”، والذي يتم بثه عبر القناة الفضائية إكسترا نيوز.

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وأكد “أنه من المتوقف أن يبدأ فصل الخريف مبكراً مناخياً”، وأشار “أنه يجب على المحافظين متابعة مخرات السيول، وشبكات الصرف والطرق”، وأضاف أن فصل الخريف يشهد أكثر الأمطار غزارة على مدار العام.

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