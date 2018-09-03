صرف شهر إضافي لمستحقي الزكاة اليوم

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قرر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، وفضيلة الإمام الأكبر ورئيس مجلس أمناء بيت الزكاة والصدقات المصري عن صرف شهر إضافي إلى مستحقي الزكاة والمسجلين في بيت الزكاة والصدقات المصري.

ويأتي ذلك الإجراء في إطار سعي بيت الزكاة لدعم مستحقي الزكاة من أجل مواجهة مستلزمات وأعباء بداية العام الدراسي الجديد 2018/ 2019، ويبلغ إجمالي تكلفة تلك المساعدات الإضافية ما يقارب من ثلاثة وسبعين مليون جنيهاً مصرياً.

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وتأتي تلك الخطوات في إطار ما يوليه فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب من رعاية ودعم إلى مستحقي الزكاة، وبفضل توجيهاته المستمرة إلى القائمين على بيت الزكاة المصرية من أجل العمل على توفير الدعم الكامل للمحتاجين، ووصول المساعدات لهم بشكل يخفف عن كاهلهم العبء، ويحافظ على كرامتهم.

وسوف يتم صرف تلك المساعدات اعتباراً من يوم الثالث من سبتمبر الجاري 2018 وحتى الثالث عشر منه، كما يقوم “بيت الزكاة والصدقات المصري” بالعمل على إجراء مسح حول القرى الأكثر فقراً في مختلف أنحاء جمهورية مصر العربية، وذلك من خلال فريق عمل ميداني، إلى جانب التعاون الدائم مع “المجلس القومي للمرأة، ووزارة التضامن الاجتماعي” لتقديم الدعم للفئات الأكثر استحقاقاً للزكاة.

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