تصريحات مثيرة حول ترويج الأعمال الدرامية للمخدرات والتدخين

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أعلن مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي الدكتور عمرو عثمان قائلاً “أن نسبة تسعة وسبعين في المئة من الأعمال الدرامية تروج للمخدرات من خلال ربط تعاطيها بالقوة الجسدية، والقدرة الجنسية للشخص المتعاطي”.

وجاء تلك التصريحات خلال لقاء الدكتور عمرو عثمان مع الإعلامي “أحمد موسى” في برنامج “على مسئوليتي” والذي يتم بثه عبر القناة الفضائية “صدى البلد”.

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وأكد قائلاً “إن نسبة المشاهد التي روجت للتدخين خلال المسلسلات الدرامية في شهر رمضان لعام 2017 كانت نسبتها ثلاثة عشر في المئة من إجمالي المساحة الزمنية للدراما، وبنسبة ستة في المئة للمخدرات”.

وأوضح “إن نسبة التدخين في المشاهد الدرامية خلال شهر رمضان السابق قد تراجعت إلى ستة في المئة واثنين في المئة لتعاطي الإدمان، بسبب الضغط القوي الذي مارسه صندوق مكافحة وعلاج الإدمان تحت رئاسة الدكتورة غادة والي على كتاب الدراما من أجل تقليل مشاهد الإدمان والتدخين”.

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