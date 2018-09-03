أسباب ارتفاع أسعار الزي المدرسي خلال 2018

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أوضح محمد عبدالسلام رئيس شعبة الملابس الجاهزة باتحاد الصناعات “إن أسعار الذي المدرسي خلال عام 2018 قد شهدت ارتفاع جنوني، بسبب ارتفاع أسعار الخامات والنسيج، وذلك بنسبة خمسة في المئة وخمسة عشر في المئة”.

وأضاف “إن ملابس طلاب المدارس الحكومية المقدر عددهم حوالي سبعة عشر مليون طالب في المراحل الابتدائية والإعدادية والثانوية، قد تم توفيرها في أغلب الأسواق المصرية”.

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وأضاف “إن الزي المدرسي يشهد تنوع كبير داخل الأسواق المصرية تبعاً لما يختاره المستهلك من حيث السعر وجودة المنتج النهائية”.

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