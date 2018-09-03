تعرف على حالة المرور في شوارع القاهرة اليوم الإثنين 3 سبتمبر 2018

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ظهرت كثافات مرورية متوسطة ، صباح اليوم الإثنين ، الموافق 3 سبتمبر من العام الحالي 2018 ، في شوارع ومحاور القاهرة ، خلال ساعات الذروة الصباحية بسبب زيادة الأحمال ، أعلى الطرق الدائرية والكباري والمحاور الرئيسية ، وبالتزامن كذلك مع دخول الموظفين إلى أماكن عملهم.

وشهدت حركة السيارات في محور صلاح سالم ، كثافات مرورية من نفق المرغني ومصر الجديدة ، والأمر ذاته أمام القادم من صلاح سالم ، حتى نفق الأزهر ، بينما شهدت منطقة الأزهر والجمالية كثافات مرورية ، إضافة إلى تباطؤ في حركة السيارات ، أعلى كوبري 15 مايو في الاتجاهين ، للقادم من وسط البلد ، حتى حي المهندسين.

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أما أعلى طريق الأوتوستراد ، فشهد كثافات مرورية ، أمام القادم من مناطق حلوان ، حتى حي المعادي والمقطم ، كما ظهرت كثافات مرورية أمام المتجه إلى منطقة بين الجبلين ، وصولا إلى 15 مايو ، بسبب زيادة سيارات النقل الثقيل ، وظهرت كثافات مرورية ، أمام المتجه إلى شارع عباس العقاد.

كما ظهرت كثافات مرورية ، أعلى كوبري الدائري في المرج ، من نفق السلام حتى الطريق الزراعي ، ومنه إلى الأقاليم ، بينما ظهرت كثافات مرورية في شارعي صلاح سالم والطيران ، قرب مبنى الجهاز المركزي للمحاسبات والإحصاء.

وشهد أعلى الطريق الدائري في منطقة السلام وداخل النفق ، كثافات مرورية أمام القادم من الأقاليم إلى القاهرة ، وذلك عبر الطريق الزراعي ، والأمر ذاته أمام القادم من المنيب ، وفي طريقه إلى الأوتوستراد والتجمع ، وفي الاتجاه العكسي أمام القادم من المعادي حتى مناطق الجيزة ، والأمر ذاته ، في مناطق التجمع الخامس ، والمتجه إلى البساتين وزهراء المعادي.

كما ظهرت كثافات مرورية في شارعي عباس العقاد والطيران ، وميدان رابعة العدوية ، وصولا إلى الطريق الدائري ، بينما شهد نفق الأزهر تباطؤ في حركة المرور ، أمام القادم من صلاح سالم حتى ميدان الأوبرا ، والعكس ، والأمر ذاته أعلى كوبري أكتوبر ، للقادم من رمسيس وغمرة حتى مدينة نصر ، ومن مناطق الجيزة حتى القاهرة والعكس ، حيث ظهرت كثافات متحركة ، في المسطح الأرضي وشارع رمسيس ، وصولا إلى أحياء غمرة والعباسية ، وفي مطالع ومنازل كوبري أكتوبر ، وصولا إلى شارع أحمد سعيد.