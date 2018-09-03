تفاصيل اجتماع الحكومة المصرية لمتابعة تطوير خطوط السكك الحديد

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تابع وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ورئيس مجلس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي خلال فعاليات الاجتماع الذي قد عقد اليوم من أجل متابعة تطوير خطوط سكك حديد مصر.

وقد حضر فعاليات الاجتماع كلاً من وزير النقل والمواصلات ونائب الوزير، ورئيس مجلس إدارة “الهيئة القومية لسكك حديد مصر” ومسئولي الهيئة”، وقد أكد الدكتور مصطفى مدبولي في البيان الصادر عن مجلس الوزراء الخاص بالاجتماع “إن الحكومة المصرية مهتمة بمتابعة هذا الملف بصورة دورية”.

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وأكد “إن الحكومة مصرة على إحداث نقلة نوعية في هذا القطاع الهام، والعمل على تحقيق تحسن ملموس في الخدمة المقدمة للمواطنين”، وأضاف “إن فريق المتابعة بمجلس الوزراء المصري يجري زيارات ميدانية بمختلف المواقع على مستوى الجمهورية من أجل الوقوف على مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين في قطاع السكك الحديد”.

وأكد وزير النقل والمواصلات الدكتور هشام عرفات على إدراكه “إن هنا إرادة سياسية ورغبة ملحة من أجل تحسين الخدمات في هذا القطاع الهام، والذي يخدم شريحة كبيرة من المواطنين، وخصوصاً وإن رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي حريص على لقاء مسؤولي الهيئة في سابقة لم تتكرر خلال السنوات السابقة، إلى جانب عقد هذا الاجتماع مع رئيس الوزراء خلال شهرين تقريباً”.

وشدد وزير النقل “سوف نبذل جهودنا لإصلاح هذا القطاع”، وخلال فعاليات الاجتماع قد عرض رئيس هيئة سكك حديد مصر تقرير عن أهم الإجراءات التي قد تم اتخاذها على أرض الواقع خلال الفترة الراهنة من أجل تحسين أداء الهيئة.

وأوضح “أنه فيما يتعلق بنظام العمل، ومنح الصلاحيات الكاملة لمدير كل منطقة ليتولى الإشراف على مشروعات التطوير التي تشهدها المنطقة، كما تمكنت الهيئة من تحقيق الالتزام بمواعيد الصيانة الدورية، والعمرات للعربات والجرارات والعمل على توفير جميع قطع الغيار”.

وأكد “أنه قد تم تفعيل دور المكاتب الفنية في الورش التابعة للهيئة من أجل وضع خطط للصيانة، والعمل على تحديد احتياجات الورش، والعمل على تشكيل لجنة فنية للمرور على جميع أبراج الإشارات الرئيسية من أجل فحص حالة التحاويل، وتكثيف المرور الليلي على الشبكات، وإطلاق فرق عمل ميداني من أجل تنفيذ تجارب عملية على أرض الواقع للتحاويل والإشارات وأجهزة الاتصالات بالبلوكات والأبراج وعمل محاضر بذلك”.

وأوضح بالنسبة إلى الإجراءات المتعلقة بتحقيق الانضباط للعاملين في الهيئة والعمل على تحسين أدائهم “أنه قد تم إنشاء قاعدة تضم بيانات جميع العاملين في المحطات والورش التابعة للهيئة، والعمل على إعداد خطة تدريبية لهم، والعمل على بدء إجراءات تعديل اللائحة الطبية لجميع العاملين بالوظائف الحرجة”.

وأوضح “إن الهيئة تقوم بإجراءات اختبارات الكشف الدوري عن تعاطي المخدرات”، وشدد على “انتظام مواعيد العمل في الورش التابعة للهيئة وكذلك في المناطق المركزي بالإدارات المختلفة مما أدى إلى حالة من الانضباط والحد من التأخيرات والانقطاع عن الورش”.

وكمام قام رئيس هيئة السكك الحديد بعرض “الإجراءات المتعلقة بتنمية موارد الهيئة، ومنها حصر الخردة من أجل بيعها بمزاد علني لصالح تنمية إيرادات الهيئة، إلى جانب التنسيق مع شركات المشروعات التابعة للهيئة وتحديد مساحة أربعمائة ألف متر مربع في مواقع مميزة قابلة للاستثمار خلال فترة الستة أشهر، إلى جانب إجراء دراسات جدوى لأنشطة ورش العباسية والجراج، والمطابع لاستغلالها بطريقة مثلى بما يساهم من زيادة دخل الهيئة”.

وأكد على تكثيف عمل “لجنة تنمية الإيراد والانضباط عن طريق تفعيل دور مفتشي النقل وخدمة العملاء والفحص واستصحاب القطارات، ومراقبة مداخل ومخارج المحطات لمنع التهرب من دفع التذاكر”.

كما قام بعرض أهم المشروعات التطويرية التي تتم في الهيئة خلال الوقت الراهن وهي “رفع درجة السلامة، والأمان للركاب، والعمل على تطوير مشروعات البنية الأساسية التي تشمل مشروعات كهربة الإشارات في خطوط القاهرة/ الإسكندرية بطول مائتي وثمانية كيلو متر، وخط بني سويف/ أسيوط بطول مائتين وخمسين كيلومتر، وخط نجع حمادي/ الأقصر بطول مائة وثمانية عشر كيلو متر”.

إلى جانب العمل على استكمال خطة التطوير الشامل للمزلقانات الواقعة على خطوط الشبكة، وكذلك استكمال خطة التطوير والتحسين لمحطات السكك الحديدية بالوجهين البحري والقبلي، والعمل على تأمين “أبراج الإشارات” عن طريق نظام المراقبة بالكاميرات بعدد مائة واثنى عشر برج إشارات.

كما قام رئيس هيئة السكك الحديد بعرض عدد من الإجراءات التي تهدف إلى العمل على تحسين الخدمات المقدمة للجماهير عن طريق “تهيئة جميع مراكز الإمدادات بالجرارات، والعربات من أجل التدخل السريع عند الأعمال بالتعاون مع قطاع الصيانة والدعم الفني”.

وأضاف “إلى جانب العمل على رفع كفاءة العربات المكيفة، والمميزة، والمطورة عن طريق حصر فواقد العربات بالمحطات النهائية، وإبلاغ قطاع الصيانة بذلك، إلى جانب تعظيم الدور الرقابي على أعمال شركات الخدمات المتكاملة لأعمال الأمن النظافة، فضلاً عن العمل على تفعيل منظومة تلقى الشكاوى بالتعاون مع رئاسة الوزراء من أجل أن تشمل جميع قطاعات السكك الحديد”.

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