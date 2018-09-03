بمناسبة حلول العام الهجري الجديد.. الداخلية: زيارات استثنائية لنزلاء السجون

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أصدر اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، قرارا بمنح جميع نزلاء السجون في أنحاء الجمهورية، (زيارة استثنائية واحدة – خلال الفترة من يوم الأربعاء الموافق 12/ 9/ 2018 وحتى يوم الخميس الموافق 4/ 10 /2018م).

وأشار القرار الذي أصدره وزير الداخلية أن هذه الزيارة لن يتم احتسابها ضمن الزيارات المقررة لنزلاء السجون، بمناسبة قرب حلول العام الهجرى الجديد 1440ه.

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يأتي صدور هذا القرار ضمن مجموعة إجراءات تتخذها وزارة الداخلية، في إطار حرص الوزارة على إعلاء قيم حقوق الإنسان وتطبيق السياسة العقابية بمنهجها الحديث وتوفير أوجه الرعاية المختلفة لنزلاء السجون، خاصةً في مجال التواصل الاجتماعي مع أسرهم وذلك بإتاحة الفرصة لمشاركة ذويهم الاحتفال بمختلف المناسبات.

جدير بالذكر أن الدكتور حاتم عودة، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، كان قد أعلن اليوم الإثنين في تصريحات صحفية أن يوم الاثنين الموافق 10 سبتمبر الجاري هو المتمم لشهـر ذي الحجة 1439هـ وتكون غرة شهر المحرم 1440 هـ فلكياً يوم الثلاثاء 11 سبتمبر الجاري