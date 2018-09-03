تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غدا الثلاثاء 4 سبتمبر 2018

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يسود طقس معتدل الحرارة ، غدا الثلاثاء ، الموافق 4 سبتمبر من العام الحالي 2018 ، على السواحل الشمالية للبلاد ، يكون حار على الوجه البحري ، والقاهرة ، حتى شمال الصعيد ، شديد الحرارة على جنوب الصعيد ، خلال ساعات النهار ، لطيف في أثناء الليل ، وذلك حسب ما توقع ، اليوم الإثنين ، خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية.

وبحسب خبراء الطقس ، تقل الرؤية في الشبورة المائية ، خلال ساعات الصباح ، على شمال البلاد ، بينما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة ، على شمال وجنوب البلاد ، وجنوب سيناء ، حيث تكون الفرصة مهيأة لسقوط الأمطار جنوبا ، أما الرياح فتكون أغلبها شمالية غربية معتدلة ، تنشط كذلك على جنوب سيناء ، وخليج السويس ، والبحر الأحمر ، ما يؤدي بدوره إلى اضطراب حركة الملاحة البحرية هناك.

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وفيما يخص حالة البحر المتوسط ، لفت خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية ، إلى أن حالته تكون خفيفة إلى معتدلة ، ويتراوح ارتفاع الموج فيه ، من متر إلى متر ونصف المتر ، وتكون الرياح السطحية شمالية غربية.

وعن حالة البحر الأحمر ، أوضح خبراء الطقس ، أن حالته تكون معتدلة إلى مضطربة ، ويتراوح ارتفاع الموج فيه ، من مترين إلى مترين ونصف المتر ، أما الرياح السطحية فتكون شمالية غربية .

ويقدم موقع «مصر 365» ، بيانا بأهم درجات الحرارة ، المتوقعة غدا الثلاثاء ، الموافق 4 سبتمبر من العام الحالي 2018 ، في بعض المحافظات والمدن المصرية ، والتي جاءت كالتالي:

القاهرة ، العظمى 36 درجة ، الصغرى 26 درجة.

الإسكندرية ، العظمى 32 درجة ، الصغرى 25 درجة.

مطروح ، العظمى 31 درجة ، الصغرى 23 درجة.

سوهاج ، العظمى 39 درجة ، الصغرى 25 درجة.

قنا ، العظمى 43 درجة ، الصغرى 26 درجة.

أسوان ، العظمى 45 درجة ، الصغرى 30 درجة.

الأقصر ، العظمى 44 درجة ، الصغرى 29 درجة.