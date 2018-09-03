الانتهاء من تسجيل رغبات القبول للمرحلة الثالثة وإعلان النتيجة خلال أيام

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أعلنت وزارة التعليم العالي، منذ قليل، عبر موقع التنسيق الإلكتروني، غلق باب تسجيل رغبات القبول للمرحلة الثالثة بالجامعات للعام الجامعي الجديد، 2018 – 2019.

حيث أنتهى موقع التنسيق الإلكترونى من استقبال رغبات طلاب المرحلة الثالثة والأخيرة من التنسيق والدور الثانى من الثانوية العامة بعد انتهاء المدة القانونية التى أعلنتها وزارة التعليم العالى والبحث العلمى قبل ذلك والتي انتهت في تمام الساعة السابعة، مساء اليوم الإثنين، الموافق 3 سبتمبر للعام الجاري 2018..

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ومن جانبه أعلن السيد عطا، رئيس قطاع التعليم والمشرف على التنسيق بوزارة التعليم العالى والبحث العلمى، أن عدد طلاب الدور الثانى من الثانوية العامة الذين سجلوا رغباتهم على موقع التنسيق الإلكترونى بلغ نحو 105 آلاف طالب وطالبة،، مضيفَا أن المتخلفين عن التسجيل بالمرحلة الثالثة من التنسيق يتم اعتبارهم متنازلون عن حقهم فى الالتحاق بالجامعات الحكومية، موضحا أنه نصح الجميع قبل بدء عمليات التنسيق بضرورة الحرص والتأنى خلال ملء رغباتهم على موقع التنسيق، وكذلك ضرورة ملء قائمة الرغبات كاملة وعدم الاكتفاء بعدد معين من الرغبات.

وأشار عطا، إلى أن إجمالى عدد الطلاب بالمرحلة الثالثة من التنسيق كاملة يبلغ 250 ألف طالب ما بين باقى الناجحين بالدور الأول للثانوية العامة وطلاب الدور الثانى، مؤكدا أن نتيجة هؤلاء الطلاب ستعلن خلال 72 ساعة من غلق باب التقدم على الموقع الإلكترونى للتنسيق.

وخلال تصريحات صحفية، ذكر رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والمشرف العام على التنسيق، إن 206 آلاف من طلاب المرحلة الثالثة لتنسيق القبول بالجامعات للعام الجامعي الجديد 2018 – 2019، سجلوا رغبات القبول بالكليات والمعاهد بإجمالي المرحلة، من الناجحين من الدور الأول وكذلك الدور الثاني.

وأكد السيد عطا، أنه لن يتم إعادة تنسيق أى طالب أو تسجيل الرغبات لأى طالب من طلاب الثانوية العامة بعد أن تم إغلاق باب تسجيل الرغبات لطلاب المرحلة الثالثة مساء اليوم الساعة السابعة مساء

وصرح مصدر مطلع بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أنه من المتوقع إعلان نتيجة المرحلة الثالثة كاملة بنهاية الأسبوع الجارى، مع البدء فى تحويلات تقليل الاغتراب مباشرة عقب إعلان النتيجة، على غرار مرحلتى التنسيق الأولى والثانية، مؤكدًا على أن هذا حق الطلاب فى الاستفادة من هذه التحويلات مثل نظرائهم بالمراحل السابقة.

وفي السياق ذاته، أعلن عبد الحميد حسن، المشرف على التنسيق بكلية الهندسة جامعة القاهرة، أن حوالى 3200 طالب سجلوا رغباتهم بمعامل الكلية منذ أن تم فتح الباب لطلاب المرحلة الثالثة والدور الثانى من الثانوية العامة، مؤكدا أن هذه العمليات الخاصة بالتنسيق منتظمة ولا توجد أى معوقات لها، مشيرا إلى أن موظفى التنسيق بالكلية ساعدوا الطلاب على إنجاز عملية التسجيل مع تقديم النصح الكامل لهم فيما يخص اختيارات الكليات والأماكن الشاغرة

وكانت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قد حددت،الحد الأدنى للتقدم للتنسيق في المرحلة الثالثة للقبول بالجامعات بـ 205 درجات للشعبة العلمية والأدبية بنسبة 50%، وذلك لعدد 64575 طالبًا بالشعبة العلمية، و60592 طالبًا بالشعبة الأدبية بإجمالى 125167 طالبًا

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