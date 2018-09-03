بالفيديو.. التموين توضح حقيقة إلغاء نقاط الخبز من بطاقات التموين

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ترددت بعض الشائعات في الفترة الأخيرة، والتى تناولتها بعض المواقع الإخبارية عن نية وزارة التموين لإلغاء نقاط الخبز المستحقة للمواطن في بطاقة التموين.

ومن ناحيته، نفى الدكتور أحمد كمال معاون وزير التموين، صحة هذه الشائعة بشكل قاطع مستنكرًا ما تردد عن إلغاء نقاط الخبز من بطاقة التموين.

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وأكد قائلًا:”لا مساس بنقاط الخبز من بطاقة التموين، والمواطن يحصل على حصته بالكامل حتى لو لم يصرف حصته كاملة من الخبز طوال الشهر”.

كان هذا من خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد على عبر برنامج «حضرة المواطن» المذاع على فضائية «الحدث اليوم» والتي اكد فيها على حرص وزارة التموين على رفع العبء عن كاهل المواطن وحرصها على مصلحة محدودي الدخل مشددًا على أنه لا مساس بسعر رغيف الخبز لافتًا إلى أن حصة المواطن كما هي داخل منظومة الخبز ولم ولن يتم تغييرها، وأن أي مواطن من حقه صرف الخبز المستحق له طبقا لعدد أفراد البطاقة.