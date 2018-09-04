تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء 4 سبتمبر 2018

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يسود طقس معتدل الحرارة ، اليوم الثلاثاء ، الموافق 4 سبتمبر من العام الحالي 2018 ، على السواحل الشمالية للبلاد ، يكون حار على الوجه البحري ، والقاهرة ، حتى شمال الصعيد ، شديد الحرارة على جنوب الصعيد ، خلال ساعات النهار ، لطيف في أثناء الليل ، وذلك حسب ما توقع ، اليوم الإثنين ، خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية.

وبحسب خبراء الطقس ، تقل الرؤية في الشبورة المائية ، خلال ساعات الصباح ، على شمال البلاد ، بينما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة ، على شمال وجنوب البلاد ، وجنوب سيناء ، حيث تكون الفرصة مهيأة لسقوط الأمطار جنوبا ، أما الرياح فتكون أغلبها شمالية غربية معتدلة ، تنشط كذلك على جنوب سيناء ، وخليج السويس ، والبحر الأحمر ، ما يؤدي بدوره إلى اضطراب حركة الملاحة البحرية هناك.

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وفيما يخص حالة البحر المتوسط ، لفت خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية ، إلى أن حالته تكون خفيفة إلى معتدلة ، ويتراوح ارتفاع الموج فيه ، من متر إلى متر ونصف المتر ، وتكون الرياح السطحية شمالية غربية.

وعن حالة البحر الأحمر ، أوضح خبراء الطقس ، أن حالته تكون معتدلة إلى مضطربة ، ويتراوح ارتفاع الموج فيه ، من مترين إلى مترين ونصف المتر ، أما الرياح السطحية فتكون شمالية غربية .

ويقدم موقع «مصر 365» ، بيانا بأهم درجات الحرارة ، المتوقعة اليوم الثلاثاء ، الموافق 4 سبتمبر من العام الحالي 2018 ، في بعض المحافظات والمدن المصرية ، والتي جاءت كالتالي:

الصغرى العظمى

القاهرة 26 36

وسط الدلتا 25 35

الإسكندرية 25 32

بلطيم 24 33

مطروح 23 31

السلوم 22 31

سيوة 25 36

بور سعيد 26 31

دمياط 26 30

العريش 22 33

رفح 23 33

الإسماعيلية 24 36

السويس 24 35

رأس سدر 25 36

نخل 19 36

نويبع 28 37

طابا 26 36

سانت كاترين 22 37

الطور 26 34

شرم الشيخ 30 40

الغردقة 29 38

مرسى علم 29 36

الفيوم 25 37

بني سويف 25 37

المنيا 25 38

أسيوط 24 38

سوهاج 25 39

قنا 26 43

الأقصر 29 44

أسوان 30 45

أبو سمبل 29 42

الوادي الجديد 28 41

شلاتين 28 38

أبو رماد 29 36

رأس حدربة 29 35

حلايب 30 35